В Минске проходит масштабная конференция к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о геноциде

Суды по геноциду в Беларуси пройдут в открытом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все уголовные дела в отношении нацистов и их пособников, которые Генпрокуратура направит для судебного рассмотрения, будут приняты к производству. Об этом заявил председатель Верховного Суда Валентин Сукало на международной конференции, приуроченной к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.

К сожалению, фашизм и неонацизм стали реальностью. В разных странах появляются последователи этих агрессивных идеологий. Роль всех советских республик пытаются вычеркнуть из истории Великой Победы. Наследникам приходится в прямом смысле отстаивать память о подвиге дедов и прадедов. В Беларуси на уровне Конституции сохраняется правда о событиях Великой Отечественной войны.

Геноцид – это преступление без срока давности, и виновные в нем должны нести наказание вне зависимости от возраста и местонахождения. Парламентарии приняли соответствующий закон. Расследование уголовного дела о геноциде ведет Генеральная прокуратура. Новые вскрывшиеся жуткие факты преступлений оккупантов зафиксированы не только в официальных документах, но и книге. Третье издание из цикла «Геноцид белорусского народа» представлено 7 декабря.