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«Ваше стремление помогать людям достойно уважения» – Лукашенко поздравил работников здравоохранения

21 июня 2026 07:33
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Профессионализм, спасающий жизни, и милосердие, дарящее надежду. Сегодня, 21 июня, Беларусь отмечает День медицинских работников. Представителей здравоохранения с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко. Глава государства отметил: ваше стремление помогать людям достойно уважения. Ведь, спасая жизни, сохраняя и укрепляя здоровье граждан, вы вносите неоценимый вклад в будущее нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваше стремление помогать людям достойно уважения» – Лукашенко поздравил работников здравоохранения-2

«В Беларуси созданы широкие возможности для развития медицины. Строятся больницы, приобретается современное оборудование, успешно внедряются передовые технологии диагностики и лечения. Но в основе вашей деятельности всегда остаются высокий профессионализм, ответственность и милосердие», – подчеркнул Президент.

Президент выразил искреннюю благодарность работникам и ветеранам отрасли за самоотверженный труд: «Уверен, люди в белых халатах продолжат с опорой на славные традиции отечественного здравоохранения преданно служить делу и своей Родине».

Александр Лукашенко пожелал работникам здравоохранения и их близким здоровья, счастья и радости, а родной Беларуси – мира и добра.

# Александр Лукашенко # Медицина

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