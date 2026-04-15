Реконструкция моста через реку Мухавец продолжается в Бресте

Строители трудятся вахтовым методом, работа не останавливается в выходные дни. Одна из ключевых артерий Бреста – автомобильный мост между Варшавским шоссе и бульваром Шевченко – переживает масштабную реконструкцию. Монтаж пролетных сооружений на новой ветке моста через Мухавец планируют начать летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мост построен еще в начале 1960-х годов и связывает центральную часть города с густонаселенными микрорайонами, где живут больше 100 тысяч человек. Старая двухполосная переправа через Муховец давно не справлялась с потоком машин, и ее обновление стало одним из ключевых проектов в городе. Ради этого в конце 2025 года пришлось временно перекрыть съезд на Варшавское шоссе. И вот сегодня, 15 апреля, в полдень движение восстановили – но уже по новой, постоянной схеме. Строители выполнили все работы с опережением: проложили коммуникации, уложили асфальт.

Игорь Косенков, директор управления капитального строительства Бреста: Когда мы перекрывали данный участок дороги и просили понять и простить наших жителей, даже лично я обещал, что мы откроем 1 мая. Сегодня у нас 15 апреля, и мы открываем движение. То есть даже это доказывает то, что все-таки мы идем с небольшим опережением.

Андрей Ильяшук, заместитель председателя Брестского горисполкома:

Контроль по данному объекту у нас осуществляется на постоянной основе. Еженедельно мы здесь проводим планерки строительства объекта и делаем акценты на то, чтобы максимально сократить сроки строительства данного сооружения.

Сегодня готовность объекта – около 25 %. Подъездные пути уже заасфальтированы. Из шести опор будущего моста готовы три, на остальных идут монолитные работы. К началу пляжного сезона обустроят правоповоротный съезд в сторону набережной. Объездные пути пока сохранят. Открыть полноценное движение обещают к концу года.