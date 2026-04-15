Белорусские аграрии посеяли треть яровых культур

Стратегический этап, от которого зависит продовольственная безопасность страны и экспортный потенциал отрасли. Продолжаем следить за ходом весенней кампании по закладке будущего урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси засеяли треть площадей яровых культур – более 690 тысяч гектаров. Ближе всех к завершению работ – гродненские аграрии. Там план выполнен на 40 %. Следует отметить, что в регионах разнятся площади, отведенные под яровые. В последнее время хозяйства все больше ставку делают на озимые культуры. Чтобы всходы окрепли, идет их подкормка. Минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) накоплено 725 тысяч тонн действующего вещества, что составляет 87 % от плана.

Напомним, накануне Президент на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области предупредил об ответственности за ненадлежащее хранение и неиспользование должным образом минеральных удобрений. Также глава государства особое внимание обратил на культуру земледелия и заявил о необходимости менять тактику мелиоративных работ.