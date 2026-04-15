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Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков

15 апреля 2026 09:56
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Православные верующие отметили главный праздник христианского календаря – Светлую Пасху. Это традиционно время очищения души, радости и любви. Об истории, смыслах и символах самого большого христианского праздника рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков-2

Прихожанка православного храма Галина Турко с трепетом в сердце вспоминает, как в детстве всегда с нетерпением ждала этот светлый праздник. Родители наряжали детей в красивые наряды, а дома собиралась вся семья. Были и определенные традиции, которые сегодня прихожанка передает уже своим внукам.

Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки.

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков-4

Галина Турко, прихожанка церкви Вознесения Господня в Несвиже:
Всегда был накрыт стол, на котором стояла простая пища. Это были кумпяки, мясо тушеное, колбасы, творог, украшенный сладостями, и всегда у нас была белоснежная скатерть, и на ней стояли все яства. Сверху накрывали еще одной скатертью. Когда кто-то заходил в дом, верхняя скатерть снималась и гости сразу садились за стол.

А мы, дети, всегда ходили в битки играть. И даже некоторые умудрялись заливать олово в яйцо. И так мастерски это делали, и они выбивали у нас очень много яиц. Особенно мы ждали кукольников, которые ходили вечером. И спать не хотелось. 

Девушки пели особые песни. Это была традиция, они обязательно заходили петь к каждой хозяйке. Мы были счастливы. Это был светлый, радостный праздник.

Подробнее смотрите в видео.

# Пасха # Культурные традиции # Белорусские традиции # Церковь

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