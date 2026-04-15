Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков

Православные верующие отметили главный праздник христианского календаря – Светлую Пасху. Это традиционно время очищения души, радости и любви. Об истории, смыслах и символах самого большого христианского праздника рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Прихожанка православного храма Галина Турко с трепетом в сердце вспоминает, как в детстве всегда с нетерпением ждала этот светлый праздник. Родители наряжали детей в красивые наряды, а дома собиралась вся семья. Были и определенные традиции, которые сегодня прихожанка передает уже своим внукам.

Галина Турко, прихожанка церкви Вознесения Господня в Несвиже:

Всегда был накрыт стол, на котором стояла простая пища. Это были кумпяки, мясо тушеное, колбасы, творог, украшенный сладостями, и всегда у нас была белоснежная скатерть, и на ней стояли все яства. Сверху накрывали еще одной скатертью. Когда кто-то заходил в дом, верхняя скатерть снималась и гости сразу садились за стол.

А мы, дети, всегда ходили в битки играть. И даже некоторые умудрялись заливать олово в яйцо. И так мастерски это делали, и они выбивали у нас очень много яиц. Особенно мы ждали кукольников, которые ходили вечером. И спать не хотелось.

Девушки пели особые песни. Это была традиция, они обязательно заходили петь к каждой хозяйке. Мы были счастливы. Это был светлый, радостный праздник.