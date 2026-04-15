Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков.

Православные верующие отметили главный праздник христианского календаря – Светлую Пасху. Это традиционно время очищения души, радости и любви. Об истории, смыслах и символах самого большого христианского праздника рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Рецепт мой совсем простой. Беру 2 килограмма муки. Муку обязательно нужно просеять, чтобы она была пышной. Вчера я купила муку в магазине, сразу просеяла, сегодня утром – снова. Так мука обогащается кислородом.

Светлана Мойсейчик, жительница городского поселка Городея: Несмотря на то, что у каждой хозяйки свой рецепт пасхального яства, традиционный кулич готовится исключительно из сдобного дрожжевого теста.

Светлана Мойсейчик:

Чтобы пироги получились, нужно, чтобы было очень хорошее настроение. Все нужно делать хозяйке с душой.

Я замесила теста: 2 килограмма муки, 4 домашних яйца, молоко, дрожжи, сахар. И долго-долго месила. Мне очень нравится этот процесс.

Я с тестом разговариваю. Говорю ему комплименты, дарю ему свое хорошее настроение. И такое тесто у меня получается.