Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки
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Светлана Мойсейчик, жительница городского поселка Городея:
Несмотря на то, что у каждой хозяйки свой рецепт пасхального яства, традиционный кулич готовится исключительно из сдобного дрожжевого теста.
Рецепт мой совсем простой. Беру 2 килограмма муки. Муку обязательно нужно просеять, чтобы она была пышной. Вчера я купила муку в магазине, сразу просеяла, сегодня утром – снова. Так мука обогащается кислородом.
Светлана Мойсейчик:
Чтобы пироги получились, нужно, чтобы было очень хорошее настроение. Все нужно делать хозяйке с душой.
Я замесила теста: 2 килограмма муки, 4 домашних яйца, молоко, дрожжи, сахар. И долго-долго месила. Мне очень нравится этот процесс.
Я с тестом разговариваю. Говорю ему комплименты, дарю ему свое хорошее настроение. И такое тесто у меня получается.
Светлана Мойсейчик:
Ставлю его в теплое место, чтобы оно немного подошло. Раскладываем куличи по формочкам. Я их поставила на газовую плиту, чтобы они еще раз подошли. Чтобы куличи были еще красивее, смазываем верх яичным желтком и ставим в духовку выпекаться на 40 минут.
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