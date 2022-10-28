В Бресте открылась редкая выставка, посвящённая свадебным эпохам

Новости Беларуси. Платья из бабушкиного сундука, метрические книги XVIII века и фото, на которых молодоженам в наши дни уже полторы сотни лет. В Бресте в областном краеведческом музее открылась редкая выставка, посвященная свадебным эпохам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: После Покрова невеста готова. Более 300 экспонатов свадебной моды представлены для широкой публики на уникальной выставке в Бресте. Самый старинный предмет датируется 1752 годом, это метрическая книга, а самый современный – модный лук молодоженов 90-х.

Все началось с одного свадебного платья в музейной коллекции. А позже счастливые осколки свадебных торжеств сложились в эпохальный след. 15 нарядов – от послевоенного времени, когда было не до пышных юбок и ярких деталей, до переломных 90-х годов. Впрочем, в 50-е в глухой деревне Дрогичинского района нашлось место чуду. Точно фея из сказки о Золушке тетя местной жительницы прислала из Канады платье в стиле Диор new-look.

Ольга Новикова, заместитель директора по научной работе Брестского областного краеведческого музея: Это платье для того периода нехарактерное. Оно очень изысканное. Украшенное кружевом с фатином, бусинами, пайетками. В этот период new-look свойственны такие юбки, декольтированные модели.

Традиционные тканые рушники, метрические книги, свадебные атрибуты, венчальные головные уборы. В деревенских церквях не было дорогих венцов, а потому их заменяли бумажные короны, один сохранившийся экземпляр можно увидеть в музее и сегодня. А еще десятки архивных фотографий – самый старинный кадр датируется концом XIX века, сделанным еще в Брест-Литовске. Погружение в каждую эпоху через эмоции молодоженов и их гостей.

Ольга Новикова:

Во время таких коллекционных показов мы рассчитываем и на пополнение коллекции. Примером тому может быть шляпа свадебная, которая появилась у нас буквально через неделю после нашей выставки.