Карпенко: нужно, чтобы молодёжь активно участвовала в выборах, чтобы это не были всплески под воздействием Telegram-каналов

Новости Беларуси. Разумное и открытое просвещение против деструктивной пропаганды. В Беларуси будут повышать избирательную культуру граждан. Особое внимание – подрастающему поколению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центризбиркоме считают первостепенным воспитание у молодежи доверия к институтам власти и избирательной системе. Тему выборов уже стали шире обсуждать в школах и вузах страны при изучении предметных дисциплин. Для большей эффективности сегодня Минобразования и Центризбирком подписали план по повышению правовой культуры молодежи. Уже с 2023 года молодым людям предложат поучаствовать в тематических конкурсах, викторинах и олимпиадах. Также в активное обсуждение предполагаемых новаций Избирательного кодекса включились в трудовых коллективах. Это дает возможность белорусам самим определиться с моделью предстоящих выборов с учетом наших традиций, опыта и правоприменения, а не навязывания извне.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Чем больше население включается в процесс формирования законодательной базы, тем прочнее становится правовая составляющая нашего государства. Мы будем традиционно обсуждать эти вопросы для того, чтобы наша молодежь сформировала устойчивую избирательную культуру, правовую культуру, чтобы она активно участвовала в выборах, активно включалась во все процессы управления государством. Чтобы это не были какие-то сиюминутные всплески под воздействием каких-то Telegram-каналов, которые вовлекают все чаще в уличную, так сказать, демократию, вместо того чтобы полноценно участвовать в выборах.