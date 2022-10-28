Обратите внимание на форму, глубину и объём. Как выбрать аквариум для рыбок?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Итак, вы решились прописать у себя в квартире подводный мир и завести золотых рыбок. Но чтобы уйти в дальнее плавание, важно обратиться к экспертам. Чтобы ваш капитан Немо остался доволен, не поленитесь и почитайте форумы с живым опытом. Не покупайте хвостатых с рук, как хомячка на рынке. Так не работает. Определитесь с аквариумом. Креветочник, настольный, на просвет? Везде есть подводные камни. Учитывайте комфорт братьев меньших.

Дмитрий Севрюков, аквариумист:

Выбить нишу в стене и между двумя комнатами на просвет поставить аквариум... Дизайнерски это довольно выигрышное решение, но есть и минусы. Рыба не склонна чувствовать себя в безопасности при прочих равных условиях. Рыбе нужен тыл. Если на просвет попадет свет из окна, может возникнуть проблема, как обильный рост водорослей. Форма, глубина, объем – три кита. Для новичка идеально подойдет прямоугольный аквариум. В него вмещается больше воды, он прост в обслуживании, наблюдать, как бурлит жизнь – одно удовольствие. А вот панорамное стекло, круглый и цилиндрический, искажают изображение. Картина в домашнем океанариуме будет не такой радужной. И есть мнение, что в них рыбки больше стрессуют. Не гонитесь за глубиной. Высокие формы сложно обслуживать. Оптимальный объем для тех, кто делает первые шаги в царстве Нептуна, 100-300 литров. Дмитрий Севрюков:

Большинство аквариумов современных делаются из обычного силикатного стекла, это оптимальный бюджетный вариант. По какой-то причине произошло разрушение аквариума, то силикатное стекло может дать острые осколки, которые могут серьезно ранить людей. Поэтому для больших объемов я бы уже рассматривал акриловые аквариумы, он стоит дороже, его нужно аккуратнее обслуживать, но он еще и легче, меньше нагрузка на подставку.

Морской дом согреют тепло и свет. И если грелка на автомате обеспечит нужную температуру, то со вторым, нужно делать умный выбор. Если спектр света подобран неправильно, стекла и декорации могут зарасти налетом. Экономичные светодиодные лампы – завтрашний день. Они дают меньше тепла и обеспечивают благоприятную среду рыбам даже в жару. И, конечно, не забывайте про фильтры. «Квартирку» выбрали, переходим к декору. Обои с мишками оставьте для детской. В морской мир выбирайте контрастную пленку. Это красиво. Дмитрий Севрюков:

Грунт служит субстратом для посадки растений, грунт является самой главной декорацией, грунт необходим для некоторых рыб в поведении, необходимо его копать. Растения – это прекрасный фитофильтр. Они для них являются строительным материалом, также растение служит укрытием для рыб. Декорации могут быть искусственными, из камней, ракушечник, песчаник, главное, чтобы камни не выделяли ничего вредного в воду. Обязательно камни класть на дно или на подкладку, потом засыпать грунт, потому что рыбы могут подкопать камни.

Осталось определиться с новыми членами семьи. Для начинающего аквариумиста подойдут живородящие, гуппи, моллинезии, меченосцы, барбусы, скалярии, сомики, крабчатые, анциструсы, неоны. В меню оставляйте качественные сухие корма, не перебарщивайте. Одной кормежки в день достаточно. И один разгрузочный в неделю.