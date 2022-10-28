Как продлить срок службы телефона? Узнали у специалистов

Роль телефона сложно переоценить. В современном мире скорость распространения информации высока. А всего 15-25 лет назад было сложно представить, что гаджет станет незаменим в повседневной жизни. Тогда даже купить сотовый было проблемой, он и стоил дорого, пополнить счет, чтоб позвонить, было удовольствие не из дешевых. Сегодня девайс оснащен большим количеством функций, о которых раньше даже не догадывались. Вместе со специалистами разберемся, как продлить срок службы телефона и не тратиться на ремонт.

Объем установленной оперативной памяти в мобильном устройстве влияет на скорость работы операционной системы. Не забывайте своевременно чистить и удалять ненужные файлы. Отсутствие свободного места в телефоне может привести к зависаниям и другим неполадкам в работе. А что делать если телефон внезапно промок?

Станислав Сологуб: Сейчас распространилось через мессенджеры проникновение вирусов. Главное – цифровая гигиена. Просто не переходить по незнакомым ссылкам.

Алексей Гук, продавец-консультант:

Не проявлять никакой самодеятельности и не использовать всеми любимые лайфхаки из интернета по типу, как телефон бросать в рис на 24 часа, рекомендуется в первую очередь сразу же выключить телефон, не подключать никаких источников питания.

Своевременное обращение в мастерскую в первые часы после случившегося поможет свести поломки к минимуму. С этим делом лучше не затягивать.

Алексей Гук:

Не рекомендуется телефон разряжать до полного нуля, чтобы он отключился. Потому что это может в дальнейшем сказаться на сроке службы аккумулятора.

Смартфон стоит выбирать в салоне и у проверенных продавцов. Ориентируйтесь на функции, которые вас интересуют. Цифровой диапозон цены – золотая середина. Если вы решили купить телефон у знакомых, но все еще сомневаетесь в его качестве, есть способ проверить намеченную покупку.