Как продлить срок службы телефона? Узнали у специалистов
Роль телефона сложно переоценить. В современном мире скорость распространения информации высока. А всего 15-25 лет назад было сложно представить, что гаджет станет незаменим в повседневной жизни. Тогда даже купить сотовый было проблемой, он и стоил дорого, пополнить счет, чтоб позвонить, было удовольствие не из дешевых. Сегодня девайс оснащен большим количеством функций, о которых раньше даже не догадывались. Вместе со специалистами разберемся, как продлить срок службы телефона и не тратиться на ремонт.
Станислав Сологуб, технический специалист:
Желательно установить защиту в виде защитного стекла, чехла. Обязательно использование оригинальных аксессуаров.
Не советуют заряжать телефоны непроверенными блоками питания, риск повреждения аккумулятора возрастает в разы.
Станислав Сологуб:
Сейчас распространилось через мессенджеры проникновение вирусов. Главное – цифровая гигиена. Просто не переходить по незнакомым ссылкам.
Объем установленной оперативной памяти в мобильном устройстве влияет на скорость работы операционной системы. Не забывайте своевременно чистить и удалять ненужные файлы. Отсутствие свободного места в телефоне может привести к зависаниям и другим неполадкам в работе. А что делать если телефон внезапно промок?
Алексей Гук, продавец-консультант:
Не проявлять никакой самодеятельности и не использовать всеми любимые лайфхаки из интернета по типу, как телефон бросать в рис на 24 часа, рекомендуется в первую очередь сразу же выключить телефон, не подключать никаких источников питания.
Своевременное обращение в мастерскую в первые часы после случившегося поможет свести поломки к минимуму. С этим делом лучше не затягивать.
Алексей Гук:
Не рекомендуется телефон разряжать до полного нуля, чтобы он отключился. Потому что это может в дальнейшем сказаться на сроке службы аккумулятора.
Смартфон стоит выбирать в салоне и у проверенных продавцов. Ориентируйтесь на функции, которые вас интересуют. Цифровой диапозон цены – золотая середина. Если вы решили купить телефон у знакомых, но все еще сомневаетесь в его качестве, есть способ проверить намеченную покупку.
Алексей Гук:
Существуют такие специализированные программы по проверке смартфонов, это актуально при покупке телефона на вторичном рынке, такие программы могут вам подсказать, когда и какие компоненты были произведены либо если вдруг они в этом телефоне менялись.
Соблюдая определенный алгоритм действий тестирования, вы сможете узнать о всех нюансах как положительных, так и вычислить недочеты, о которых продавец мог умолчать.
Алексей Гук:
Если вы вдруг покупаете телефон, в котором нет блока питания в комплекте, то рекомендуется изучать, какие существуют виды, брать тот, который сертифицирован конкретно под вашу модель.
Самое главное, что дает нам мобильный телефон, это возможность всегда быть на связи и экономить личное время. Покупая себе такого помощника, изучайте внимательно гарантийный талон и следите за его состоянием, тогда телефон прослужит как можно дольше.