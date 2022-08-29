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В Минской области приняли 5 тысяч первокурсников. Как готовят колледжи к учебному году?

29 августа 2022 14:14
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Новости Беларуси. В Минской области 24 учреждения профильного образования приняли почти 5 тысяч первокурсников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области приняли 5 тысяч первокурсников. Как готовят колледжи к учебному году?-1

В преддверии 1 сентября во всех учреждения образования идет активная подготовка к началу учебного года. Так, в Несвижском колледже имени Якуба Коласа уже выполнен большой комплекс работ: косметический ремонт всех учебных кабинетов, комнат общежитий, благоустроена и зеленая зона. В 2022 году на первый курс в колледж зачислены 160 человек.

В Минской области приняли 5 тысяч первокурсников. Как готовят колледжи к учебному году?-4

Елена Журавлева, директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа:
В этом году у нас прием состоялся очень достойный. Я надеюсь, что все выпускники базовой школы нашей области и других областей попали учиться на три-четыре очень важных специальности. Начальное образование, дошкольное, иностранный язык, физическая культура. Конкурс в среднем составил около двух человек на место. Ребята боролись и на вступительных экзаменах показали высокие результаты. Это говорит о том, что мы получили достойных первокурсников.

В Минской области приняли 5 тысяч первокурсников. Как готовят колледжи к учебному году?-7

Всего в Минской области в колледжах и лицеях будут обучаться порядка 14 тысяч человек.

# Образование в Беларуси # общество # Елена Журавлева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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