Прямой эфир

В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний

27 августа 2023 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Познакомиться с работой центров дополнительного образования и провести незабываемые выходные с семьей. В преддверии главного праздника всех школьников и педагогов, Дня знаний, в Ботаническом саду проходит тематический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний-1

Здесь представлены более сотни образовательных учреждений. Среди них как государственные, так и частные. Спектр их деятельности широк: от курсов робототехники до театральных школ. Предусмотрена также развлекательная программа. Для детей и родителей подготовлены выступления творческих коллективов, интеллектуальные и физические активности и, конечно, вкусная еда. Присоединиться к празднику можно до семи вечера.

В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний-4

Я побывала в уголке робототехники. Управляла роботами с помощью указаний. Роботы меня слушались, я научилась ими управлять.

В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний-7

Ходим два раза в год. Дочке очень-очень нравится. Мы пришли посмотреть на кружки. Если Юле что-то очень понравится, будем обязательно записываться и посещать.

В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний-10

Здесь очень вкусно кормят. Больше всего мне нравится картошка на мангале.

В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний-13

Тамара Акимова, директор детского интеллектуального клуба:
Цель праздника – зарядить деток энергией и хорошим настроением на год вперед. Большое количество мастер-классов, спортивная зона, зоны творчества, айти-зоны, научные зоны будут работать на празднике. Детки могут поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях и заработать за это фишки, которые они могут обменять на подарки.

В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний-16

Не менее яркий фестиваль пройдет в следующую субботу, 2 сентября. На этот раз он будет посвящен науке. На нем можно будет ознакомиться с деятельностью вузов нашей страны, будут представлены изобретения белорусских ученых.

# Фестиваль # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?
27 августа 2023 12:06

«Так много молодёжи». Как Солигорск встречает 65 лет со дня основания?

«Шахтёры слов на ветер не бросают». Максим Рыженков и Александр Турчин поздравили солигорчан с 65-летием города
27 августа 2023 12:05

«Шахтёры слов на ветер не бросают». Максим Рыженков и Александр Турчин поздравили солигорчан с 65-летием города

В Полоцке на месте квартала ювелиров обнаружили артефакты XI века
27 августа 2023 08:49

В Полоцке на месте квартала ювелиров обнаружили артефакты XI века