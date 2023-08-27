В Ботаническом саду Минска проходит фестиваль ко Дню знаний

Новости Беларуси. Познакомиться с работой центров дополнительного образования и провести незабываемые выходные с семьей. В преддверии главного праздника всех школьников и педагогов, Дня знаний, в Ботаническом саду проходит тематический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлены более сотни образовательных учреждений. Среди них как государственные, так и частные. Спектр их деятельности широк: от курсов робототехники до театральных школ. Предусмотрена также развлекательная программа. Для детей и родителей подготовлены выступления творческих коллективов, интеллектуальные и физические активности и, конечно, вкусная еда. Присоединиться к празднику можно до семи вечера.

Я побывала в уголке робототехники. Управляла роботами с помощью указаний. Роботы меня слушались, я научилась ими управлять.

Ходим два раза в год. Дочке очень-очень нравится. Мы пришли посмотреть на кружки. Если Юле что-то очень понравится, будем обязательно записываться и посещать.

Здесь очень вкусно кормят. Больше всего мне нравится картошка на мангале.

Тамара Акимова, директор детского интеллектуального клуба:

Цель праздника – зарядить деток энергией и хорошим настроением на год вперед. Большое количество мастер-классов, спортивная зона, зоны творчества, айти-зоны, научные зоны будут работать на празднике. Детки могут поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях и заработать за это фишки, которые они могут обменять на подарки.