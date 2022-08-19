Михаил Русый о сотрудничестве с Ханты-Мансийским округом: тот объём товарооборота, который есть, несколько не устраивает

Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча с делегацией Ханты-Мансийского автономного округа, стороны договорились о расширении сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча с делегацией Ханты-Мансийского автономного округа, стороны договорились о расширении сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особый интерес вызвала наша дорожно-строительная техника, а также снегоуборочные машины для подготовки лыжных трасс. Стороны намерены выстраивать кооперационные цепочки с возможностью локализации производств на местах. Внимание и взаимным поставкам продовольствия. Сторонам есть что предложить по многим позициям. Совместные проекты могут быть реализованы и в сфере энергетики. В частности, белорусская сторона предлагает обмен опытом по вопросам цифровизации энергетических объектов. У Югры и Беларуси давнее сотрудничество в экономике, гуманитарной, культурной и спортивной сферах. А товарооборот в 2021 году превысил 320 миллионов долларов.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Уникальный к нам приехал регион. Я хочу сказать, что в этом регионе добывается 43 % всей нефти, которая добывается в Российской Федерации. Почти столько же электроэнергии. То есть край интересен, уникален для нашей совместной работы. Тот объем товарооборота, который есть, он, будем говорить, несколько не устраивает. Потому что точек соприкосновения очень много.
Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в белорусских электробусах и коммунальной технике.