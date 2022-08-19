Михаил Русый о сотрудничестве с Ханты-Мансийским округом: тот объём товарооборота, который есть, несколько не устраивает

Новости Беларуси. В Совете Республики прошла встреча с делегацией Ханты-Мансийского автономного округа, стороны договорились о расширении сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый интерес вызвала наша дорожно-строительная техника, а также снегоуборочные машины для подготовки лыжных трасс. Стороны намерены выстраивать кооперационные цепочки с возможностью локализации производств на местах. Внимание и взаимным поставкам продовольствия. Сторонам есть что предложить по многим позициям. Совместные проекты могут быть реализованы и в сфере энергетики. В частности, белорусская сторона предлагает обмен опытом по вопросам цифровизации энергетических объектов. У Югры и Беларуси давнее сотрудничество в экономике, гуманитарной, культурной и спортивной сферах. А товарооборот в 2021 году превысил 320 миллионов долларов.