Новости Беларуси. Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в белорусских электробусах и коммунальной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Совете Республики прошла встреча с делегацией этого региона, стороны договорились о расширении сотрудничества.

Роман Генкель, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

Наша цель не только и даже не столько посмотреть продукцию, которая производится на территории Беларуси, но еще и выстроить кооперационные цепочки, чтобы предприятия могли локализовать в той или иной степени, может быть, открытием сервисных центров, каких-то сборочных производств. Уже организовать процесс производственный на территории округа.