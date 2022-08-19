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Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в белорусских электробусах и коммунальной технике

19 августа 2022 13:11
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Новости Беларуси. Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в белорусских электробусах и коммунальной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Совете Республики прошла встреча с делегацией этого региона, стороны договорились о расширении сотрудничества.  

Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в белорусских электробусах и коммунальной технике-1

Роман Генкель, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  
Наша цель не только и даже не столько посмотреть продукцию, которая производится на территории Беларуси, но еще и выстроить кооперационные цепочки, чтобы предприятия могли локализовать в той или иной степени, может быть, открытием сервисных центров, каких-то сборочных производств. Уже организовать процесс производственный на территории округа.

Ханты-Мансийский автономный округ заинтересован в белорусских электробусах и коммунальной технике-4

Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве Белорусского союза женщин и Евразийского объединения женщин, что послужит основой для новых проектов.  

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# Беларусь-Россия # общество # Роман Генкель # Фотофакт

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