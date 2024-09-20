Сотрудников пресс-службы МВД наградили во Дворце Республики

Оперативность. Слаженность. Профессионализм. Во Дворце Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию образования подразделений информации и общественных связей МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оперативность. Слаженность. Профессионализм. Во Дворце Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию образования подразделений информации и общественных связей МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаковая дата собрала в столице сотрудников и ветеранов ведомственной пресс-службы из разных регионов страны. Это люди, которые своевременно доносят подробности разного рода происшествий и событий, своими четкими и оперативными комментариями препятствуют распространению слухов и фейков, грамотно разъясняют непростые юридические вопросы и неуклонно повышают престиж милицейской профессии в глазах молодежи. Поздравления в адрес талантливых и креативных журналистов, мастеров фото и видео жанра звучали от руководства Министерства внутренних дел и представителей подразделений центрального аппарата МВД. Также среди гостей – руководители ведущих СМИ и информационных служб государственных органов.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Люди в погонах работают очень оперативно и качественно. СМИ всегда все нужно быстро. Эта служба, которая делает все молниеносно.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
На сегодня это очень значимое подразделение, очень современное. Обладает необходимыми техническими инструментами. Очень профессиональный личный состав. Сотрудники, которые работают оперативно в любую погоду, в любое время.
Подразделения информации и общественных связей МВД уже давно стали связующим звеном между милицией и обществом. На протяжении многих лет они выступают надежным инструментом правового просвещения.