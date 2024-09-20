Сотрудников пресс-службы МВД наградили во Дворце Республики

Знаковая дата собрала в столице сотрудников и ветеранов ведомственной пресс-службы из разных регионов страны. Это люди, которые своевременно доносят подробности разного рода происшествий и событий, своими четкими и оперативными комментариями препятствуют распространению слухов и фейков, грамотно разъясняют непростые юридические вопросы и неуклонно повышают престиж милицейской профессии в глазах молодежи. Поздравления в адрес талантливых и креативных журналистов, мастеров фото и видео жанра звучали от руководства Министерства внутренних дел и представителей подразделений центрального аппарата МВД. Также среди гостей – руководители ведущих СМИ и информационных служб государственных органов.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

Люди в погонах работают очень оперативно и качественно. СМИ всегда все нужно быстро. Эта служба, которая делает все молниеносно.