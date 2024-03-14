В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Вот как озеленят город в этом году

Весна – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Оживает природа, просыпаются растения и города, которые спали под снежным покрывалом, постепенно обретают яркость. Какие изменения ждут Борисов в этом сезоне, сколько тюльпанов вырастили сотрудники лесхоза и почему профессия мамы одна из самых сложных? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

С приходом весны просыпается и преображается природа, постепенно раскрашиваются в разные цвета улицы и дворы населенных пунктов. Активно к работам по благоустройству подключаются и местные жители. Озеленению в центральном регионе уделяют отдельное внимание. В каждом райцентре работает своя группа ландшафтных дизайнеров, которая вносит свою изюминку в украшение города. И если где-то в трендах минимализм, другие города облачаются в богатое убранство.

«Самый большой букет состоял из 501 тюльпана». В Борисовском лесхозе рассказали о выращивании цветов – подробности здесь.

В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Среди них акцентные серебристые цинерарии, бордовые альтернантеры и ирезине. Украшать будут не только центр города, внимание уделят и застраивающимся дворовым территориям.