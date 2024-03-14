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В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Вот как озеленят город в этом году

14 марта 2024 11:27
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Весна – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Оживает природа, просыпаются растения и города, которые спали под снежным покрывалом, постепенно обретают яркость. Какие изменения ждут Борисов в этом сезоне, сколько тюльпанов вырастили сотрудники лесхоза и почему профессия мамы одна из самых сложных? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Вот как озеленят город в этом году-1

С приходом весны просыпается и преображается природа, постепенно раскрашиваются в разные цвета улицы и дворы населенных пунктов. Активно к работам по благоустройству подключаются и местные жители. Озеленению в центральном регионе уделяют отдельное внимание. В каждом райцентре работает своя группа ландшафтных дизайнеров, которая вносит свою изюминку в украшение города. И если где-то в трендах минимализм, другие города облачаются в богатое убранство.

«Самый большой букет состоял из 501 тюльпана». В Борисовском лесхозе рассказали о выращивании цветов – подробности здесь.

В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Среди них акцентные серебристые цинерарии, бордовые альтернантеры и ирезине. Украшать будут не только центр города, внимание уделят и застраивающимся дворовым территориям.

В Борисове высадят свыше 230 тысяч цветов. Вот как озеленят город в этом году-4

Ирина Коваленок, заместитель директора УП «Жилье»:
Планируем к высадке порядка 4 000 кустарников, 720 деревьев, 576 карликовых деревьев. Будем начинать с центральных улиц города, в этом году дополнительно планируем к закупке кашпо.

Добавятся и элементы вертикального озеленения. Такие конструкции всегда смотрятся выигрышно, а также экономят место. В качестве украшений выступают декоративные кустарники, травянистые многолетники и композиции из хвойных культур.

Подробности в видео.

# Озеленение # общество # Юлия Минич

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