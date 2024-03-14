Могут простоять и месяц. Как правильно ухаживать за тюльпанами?
Весна – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Оживает природа, просыпаются растения и города, которые спали под снежным покрывалом, постепенно обретают яркость. Какие изменения ждут Борисов в этом сезоне, сколько тюльпанов вырастили сотрудники лесхоза и почему профессия мамы одна из самых сложных? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
С сортами экспериментируют. Закупают новые. Но чаще всего используют проверенные, чтобы в будущем цветы долго радовали глаз. Однако перед тем, как пышный букет попадает к своей счастливой обладательнице, проходит немало времени и работы. Все-таки тюльпаны довольно прихотливые и со своими капризами.
«Самый большой букет состоял из 501 тюльпана». В Борисовском лесхозе рассказали о выращивании цветов – подробности здесь.
Роман Лещик, мастер лесного питомника Борисовского опытного лесхоза:
Чтобы продлить жизнь тюльпанов, чаще меняйте воду, ставьте подальше от батарей и солнца. Нужно более прохладное помещение, воду нужно менять хотя бы раз в два дня, подрезайте стебель на 1-2 сантиметра. Так они могут простоять и месяц.
Подробности в видео.