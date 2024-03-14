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Могут простоять и месяц. Как правильно ухаживать за тюльпанами?

14 марта 2024 11:25
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Весна – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Оживает природа, просыпаются растения и города, которые спали под снежным покрывалом, постепенно обретают яркость. Какие изменения ждут Борисов в этом сезоне, сколько тюльпанов вырастили сотрудники лесхоза и почему профессия мамы одна из самых сложных? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Могут простоять и месяц. Как правильно ухаживать за тюльпанами? -1

С сортами экспериментируют. Закупают новые. Но чаще всего используют проверенные, чтобы в будущем цветы долго радовали глаз. Однако перед тем, как пышный букет попадает к своей счастливой обладательнице, проходит немало времени и работы. Все-таки тюльпаны довольно прихотливые и со своими капризами.

«Самый большой букет состоял из 501 тюльпана». В Борисовском лесхозе рассказали о выращивании цветов – подробности здесь.

Могут простоять и месяц. Как правильно ухаживать за тюльпанами? -4

Роман Лещик, мастер лесного питомника Борисовского опытного лесхоза:
Чтобы продлить жизнь тюльпанов, чаще меняйте воду, ставьте подальше от батарей и солнца. Нужно более прохладное помещение, воду нужно менять хотя бы раз в два дня, подрезайте стебель на 1-2 сантиметра. Так они могут простоять и месяц.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # общество # Юлия Минич

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