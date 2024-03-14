«Самый большой букет состоял из 501 тюльпана». В Борисовском лесхозе рассказали о выращивании цветов

Весна – время, когда вокруг все расцветает и наполняется новыми красками и смыслами. Оживает природа, просыпаются растения и города, которые спали под снежным покрывалом, постепенно обретают яркость. Какие изменения ждут Борисов в этом сезоне, сколько тюльпанов вырастили сотрудники лесхоза и почему профессия мамы одна из самых сложных? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Зимой теплица в Борисовском лесхозе превращается в настоящее цветочное поле. Ярко-фиолетовые, нежно-персиковые, эффектно красные бутоны. Это все тюльпаны. Те самые цветы, которые у нас традиционно ассоциируются с самым красивым и нежным праздником в году – 8 Марта. Крепкие и высокие стебли, гордо стоящие бутоны и вкусный характерный хруст при касании – это говорит о том, что здесь растут тюльпаны высокого качества.

Кстати, интересный факт. Как говорят сами сотрудники, затея с выращиванием луковичных растений начиналась с простого эксперимента. Работники пытались найти решение простоя этой теплицы в осенне-зимний сезон. А тюльпаны стали прекрасным во всех смыслах способом. Начинали с небольших объемов – 15 тысяч луковиц. А позже масштабы дорастали и до сотни.

Могут простоять и месяц. Как правильно ухаживать за тюльпанами – подробности здесь.

Луковицы закупают в Нидерландах, ежегодно в лесхоз поступает более 20 лучших сортов. А из новинок – пионовидные тюльпаны. Их работники выращивают уже второй год подряд. Они более пышные и с большим количеством лепестков. Поэтому каждый цветок находит свою хозяйку, даже самую переборчивую.