В Борисове прошёл областной новогодний праздник в рамках марафона «Наши дети»

Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране. В Борисове прошел областной новогодний праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает свое путешествие по стране. В Борисове прошел областной новогодний праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На главную елку центрального региона пригласили свыше тысячи мальчишек и девчонок со всех районов области. Это ребята из многодетных, приемных семей, а также отличники: победители различных олимпиад, конкурсов и те, кто достиг успехов в спорте и общественной деятельности.
Вероника Сикратьева, воспитанница Минского областного кадетского училища:
Этот год был упорным. Учеба, олимпиады, достижения в различных сферах. Стремимся, учимся, надеемся, в следующем году будет все еще лучше.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
У них самая веселая и счастливая пора – начинаются зимние каникулы. Более 10,5 тысячи ребят с нашей области отдохнут в детских оздоровительных лагерях, а родители уже устойчиво определили, что оздоровительный лагерь – это благо для их ребенка и них самих.
Для юных жителей региона подготовили много сюрпризов. Работали интерактивные площадки с фотозонами. Также были организованы выставки оживших новогодних советских открыток. Еще одним ярким событием праздника стало шествие Дедов Морозов со Снегурочками. Подарок для юных гостей – сказочное представление и сладости.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Нам хочется верить, что следующий год обязательно будет чуть лучше, чем предыдущий. Уйдут какие-то невзгоды, печали и что-то в нашей жизни будет обязательно хорошее. Поэтому именно в эти дни это ощущение чуда и волшебства, хороших событий в жизни добавляет нам позитива в жизни, которого нам не всегда хватает.
Марафон «Наши дети» проходит в каждом уголке региона. Никто из ребят не останется без внимания. Кроме того, с 23 января в рамках благотворительной инициативы стартует акции «Единая Минщина – сердце Беларуси». Более 20 предприятий и организаций района будут дарить детям подарки и новогоднее настроение.