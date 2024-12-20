Заботливая мама и справедливый руководитель. Белорусская бизнес-вумен поделилась рецептом успеха

Быть женщиной в XXI веке непросто. Однако белоруски изобрели свой рецепт благополучия, главный секрет которого состоит в умении расставлять приоритеты. Так, более половины из них не считают, что женщины всегда должны делать выбор между карьерой и семьей. Что касается системы базовых ценностей, то наиболее значимыми женщины называют здоровье, семью, интересную работу и профессию, далее в списке – дети, душевный покой и комфорт, материально обеспеченная жизнь и самореализация, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Любящая и заботливая мама дома, строгий, но справедливый руководитель на работе. Татьяна Серебро – успешная предпринимательница. Желание иметь собственный бизнес – логическое продолжение карьеры. В компании по ремонту и продаже погрузчиков начинала свой путь с должности менеджера по продажам. А возглавить фирму в области, традиционно считающейся мужской, стало для Татьяны настоящим вызовом, с которым, как показывает время, она успешно справилась.

Татьяна Серебро, директор компании по продаже и ремонту складской техники:

Я не такой человек, который будет говорить, что это не мое. Меня не пугают сложности – наоборот, мотивируют проверить себя на стойкость.

Сегодня Татьяна на посту руководителя уже 17 лет. За это время фирма трансформировалась из небольшого бизнеса в мощную организацию. В подчинении Татьяны свыше полусотни человек. Несмотря на ее хрупкость и нежность, она с легкостью справляется с задачами, которые порой оказываются неподвластными даже опытным мужчинам.

Современная женщина успевает совмещать карьеру и семейную жизнь. У Татьяны двое замечательных детей, Арсений и Олеся, которые учатся в БГУ. Женщина признается, что очень горда за них. Кто знает – возможно, они возьмут пример с мамы и будут развивать семейный бизнес. Татьяна Серебро:

Мне как-то задали вопрос, чему вы учите своих детей? Я ответила – любить. Мне задали уточняющий вопрос, как? Искренне уверена в том, что научить любить детей или других людей можно только любя их. Когда мы любим сами, нас любят в ответ.

Успеть во всем и везде. Татьяна делится, что ее главным источником вдохновения, как бы банально это ни звучало, является простая любовь к жизни.