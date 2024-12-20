В Минской области проходит республиканская акция «Безопасный Новый год!»

Уже с 25 декабря школьников ожидает каникулярная неделя радости, игр и веселья. Но чтобы главный зимний праздник не был омрачен, необходимо помнить о безопасности. В Минской области – все внимания детям. Здесь запустили акцию «Безопасный Новый год!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Потейковской школе сотрудники МЧС провели интерактивный урок с учащимися 5-8-х классов. Школьники узнали, как правильно и надежно установить елку дома, чем могут быть опасны пиротехнические изделия, бенгальские огни, фейерверки. В игровой форме ребята закрепили полученные теоретические знания на практике.