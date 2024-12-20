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В Минской области проходит республиканская акция «Безопасный Новый год!»

20 декабря 2024 14:09
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Уже с 25 декабря школьников ожидает каникулярная неделя радости, игр и веселья. Но чтобы главный зимний праздник не был омрачен, необходимо помнить о безопасности. В Минской области – все внимания детям. Здесь запустили акцию «Безопасный Новый год!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Потейковской школе сотрудники МЧС провели интерактивный урок с учащимися 5-8-х классов. Школьники узнали, как правильно и надежно установить елку дома, чем могут быть опасны пиротехнические изделия, бенгальские огни, фейерверки. В игровой форме ребята закрепили полученные теоретические знания на практике.

В Минской области проходит республиканская акция «Безопасный Новый год!»-2

Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Важно помнить, что лучшие украшения новогодней елки – это качественная электрическая гирлянда. При покупке обращайте внимание на наличие сертификата, а провода должны иметь надежную изоляцию без заломов и трещин. Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если покидаете дом или ложитесь спать. Не забывайте, что неправильное использование фейерверков может привести к трагедиям. При покупке пиротехнических изделий выбирайте лицензированных продавцов и обязательно изучайте инструкцию. Запускайте фейерверки только в открытых местах вдали от зданий и людей. Никогда не позволяйте детям запускать их самостоятельно. 

О правилах безопасности напоминают не только детям, но и взрослым. Для них проводятся родительские собрания, где говорят о самых распространенных чрезвычайных ситуациях, которые могут случиться в новогодние праздники.

# Новый год # МЧС Беларуси # Дети

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