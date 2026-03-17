Прямой эфир

Новости по тегу #Горнолыжный спорт

Белорусская горнолыжница Шканова завоевала золото на международных соревнованиях в Словении
17 марта 2026 20:20

Белорусская горнолыжница Шканова завоевала золото на международных соревнованиях в Словении

С начала 2026 года горнолыжный центр «Силичи» посетили более 70 тыс. человек
12 февраля 2026 18:22

С начала 2026 года горнолыжный центр «Силичи» посетили более 70 тыс. человек

На Олимпиаде во время скоростного спуска упали три горнолыжницы
08 февраля 2026 14:25

На Олимпиаде во время скоростного спуска упали три горнолыжницы

Биатлонистка Пасслер исключена из сборной Италии на Олимпиаду из-за допинга
03 февраля 2026 11:30

Биатлонистка Пасслер исключена из сборной Италии на Олимпиаду из-за допинга

Мария Шканова завоевала бронзовую медаль в турнире по горнолыжному спорту
09 декабря 2025 18:33

Мария Шканова завоевала бронзовую медаль в турнире по горнолыжному спорту

Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка России по горнолыжному спорту
05 декабря 2025 17:41

Мария Шканова остановилась в шаге от пьедестала Кубка России по горнолыжному спорту

Десятки пострадали. В Испании кресельный подъемник упал с высоты
18 января 2025 17:31

Десятки пострадали. В Испании кресельный подъемник упал с высоты

Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала 2-е место на втором этапе Кубка России
10 декабря 2024 14:27

Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала 2-е место на втором этапе Кубка России

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам – какие результаты у белорусов?
03 апреля 2024 14:44

Финальный этап Кубка России по лыжным гонкам – какие результаты у белорусов?

Мария Шканова выиграла бронзу Кубка России по горнолыжному спорту
07 февраля 2024 14:10

Мария Шканова выиграла бронзу Кубка России по горнолыжному спорту

Мария Шканова выиграла серебро на соревнованиях в России
06 февраля 2024 12:36

Мария Шканова выиграла серебро на соревнованиях в России

В Борисове планируют построить новую лыжероллерную трассу
15 декабря 2023 17:43

В Борисове планируют построить новую лыжероллерную трассу