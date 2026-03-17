Новости по тегу #Горнолыжный спорт

Она завоевала золото по сумме двух заездов.
Специалисты Республиканского горнолыжного центра «Силичи» уже готовят новинки для гостей на следующий сезон.
Сначала упала американка Линдси Вонн, из-за чего гонка была приостановлена на 25 минут и ее эвакуировали на вертолете.
24‑летняя спортсменка занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира, имеет две бронзовые медали в эстафетных гонках текущего сезона и ряд наград на юниорских чемпионатах мира.
Общее время по сумме двух заездов – 1 минута 57 секунд 97 сотых.
Соревнования проходят в Кировске.
На горнолыжном курорте Астун в Испании произошла авария на кресельном подъемнике, в результате которой пострадало несколько десятков человек, 17 из них – серьезно.
Соревнования завершились в Полярных Зорях в Мурманской области.
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