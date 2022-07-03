В Большом театре были немецкие конюшни, а у Дворца спорта – Татарские огороды. Неожиданные факты из истории Минска

Юлия Алексеюк, СТВ:

Мы находимся буквально за углом от нашей праздничной локации. Это здание стало свидетелем войны. Называли его 3-й Дом Советов. Построено оно в 1936 году для семей командиров Красной армии и номенклатурных работников. Но в 1940-х за этим зданием закрепилось название «Дом мертвых».

3-й Дом Советов построили с бомбоубежищем второго класса. Туда, в подвал, 24 июня 1941 года спрятались жильцы во время массированной немецкой бомбардировки столицы. Рядом с домом упала тяжелая бомба. Вход в подвал завалило, перекрытия запылали. В ловушке оказались заперты старики, женщины и дети. Сколько точно минчан погибли в тот роковой день в бомбоубежище, до сих пор остается неизвестным. По словам очевидцев, из подвала извлекли больше ста трупов.

Напротив Дома Советов – легендарный оперный. К началу войны Большой лишь три года как распахнул свои двери для любителей искусства. И в первые дни Великой Отечественной здание также пострадало – туда попала авиабомба, которая разрушила зрительный зал.

Чуть позже немцы устроили в полуразрушенном здании конюшни, а интерьеры и убранство театра были разграблены и вывезены в Германию. Лишь в 1948-м, после ренессанса, в сооружение в стиле конструктивизма вдохнули культурный дух.

Нынешний проспект Победителей. Здесь располагалась колючая черта, за которой творились настоящие зверства. Северная сторона квартала Минского гетто. Оно было одним из самых крупных в Европе, а на оккупированной территории СССР занимало второе место по количеству узников после Львовского. Через Минское гетто прошло около 120 тысяч евреев, из них около 105 тысяч погибли.

А здесь, на берегу у нынешнего Дворца спорта, в 40-е были так называемые Татарские огороды, это была едва ли не окраина города. Больше пяти веков в этих местах жили татарские общины.

На этих фотокарточках, датированных 1943 годом, видно, как дети, возможно, как раз жители этих самых огородов, гуляют у реки. Ракурс любопытный – на противоположной стороне находится наша выездная студия. Во время оккупации жители Татарского предместья, которое находилось на самой границе с Минским гетто, были свидетелями всего происходившего в нем.