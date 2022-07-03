«Мы говорим о важности государственных символов». Как готовятся ко Дню Независимости в Витебске?
Новости Беларуси. В Витебске главные официальные торжества стартуют уже буквально через час на главной площади Победы. А концертно-развлекательные программы «Беларусь единая» охватят все микрорайоны города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности знает – Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
Доброе утро, студия. С Днем Независимости, с праздником вас поздравляет Витебск с площади Победы. Пока здесь немноголюдно, но уже скоро мемориальный комплекс в честь советских воинов, партизан и подпольщиков будет утопать в цветах. Сюда, в символичное и дорогое для многих горожан место – от школьников до старшего поколения – придут те, кто хочет поздравить страну с праздником.
В праздничном калейдоскопе Витебск закружился уже накануне. В культурно-историческом комплексе прошел традиционный «День вышиванки». Праздник белорусов, которым дороги символы нашей страны.
Артур Витоль, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ:
В этом году концепция немного видоизменилась. У нас проходит неделя с родным флагом. И в рамках этой концепции мы в этом году проводим день вышиванки. Сегодня мы говорим о важности государственных символов, государственной символики, флага герба. И говорим о том, что нельзя забывать свои традиции и свою культуру.
Здесь работали интерактивные площадки с национальным колоритом для детей. Пекли известные блины на колоде. А самый модный гость в стилизованной вышиванке не ушел с праздника с пустыми руками.
Виктор Пралич:
Хочу отметить, что площадь Победы в Витебске сегодня станет центральной праздничной площадкой. Мероприятия, посвященные главному празднику страны запланированы до поздней ночи.