«Мы говорим о важности государственных символов». Как готовятся ко Дню Независимости в Витебске?

Новости Беларуси. В Витебске главные официальные торжества стартуют уже буквально через час на главной площади Победы. А концертно-развлекательные программы «Беларусь единая» охватят все микрорайоны города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Пралич, корреспондент:

Доброе утро, студия. С Днем Независимости, с праздником вас поздравляет Витебск с площади Победы. Пока здесь немноголюдно, но уже скоро мемориальный комплекс в честь советских воинов, партизан и подпольщиков будет утопать в цветах. Сюда, в символичное и дорогое для многих горожан место – от школьников до старшего поколения – придут те, кто хочет поздравить страну с праздником.

В праздничном калейдоскопе Витебск закружился уже накануне. В культурно-историческом комплексе прошел традиционный «День вышиванки». Праздник белорусов, которым дороги символы нашей страны.