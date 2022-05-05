«В болоте по горло». Ветеран рассказал об участии в легендарной битве
Новости Беларуси. Накануне главного праздника мая, Дня Победы, по всей стране проходят мероприятия, приуроченные этой священной для многих поколений дате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники, молодежь, люди разных возрастов и профессий идут в эти дни к памятным местам, будь то мемориал в центре столицы или небольшой памятник в деревне. Ведь главное, что мы помним и стремимся передать эту память будущему поколению.
Уже седьмой год подряд в любую погоду, но обязательно в первые дни мая все дороги Витебской области ведут к сердцу региона – мемориальному комплексу под Ушачами. Здесь торжественно и масштабно проходит областная патриотическая акция «Прорыв Победы».
Виктор Пралич, корреспондент:
К весне 1944 года в Полоцко-Лепельскую зону были направлены сразу две карательные экспедиции численностью более 60 тысяч человек. С каждым днем враги сжимали кольцо. И в конце апреля уцелевшие партизаны и мирные жители решаются на прорыв.
Несколько суток шли ожесточенные бои. И только в ночь с 4 на 5 мая удалось прорвать вражескую блокаду и вывести более 15 тысяч мирных жителей. Среди тех, кто видел своими глазами и принимал участие в легендарной битве, и Демьян Крупеня. Мальчишкой он ушел в партизаны и почти сразу же прорывал огненное кольцо фашистов под Ушачами.
Демьян Крупеня, ветеран Великой Отечественной войны:
Если немцы нас будут брать (мы вдвоем из одного класса, из одной деревни), гранату противотанковую… Усики открутили и вынули там такой флажок. И только тряхануть. И сами погибнем, думаем, и немцев побьем. Но обошлось. Сидели в воде, в болоте по горло, пока немцы проческу леса производили.
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