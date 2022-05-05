Гендиректор СТВ о героях войны: «Мы помним их подвиг и гордимся»

Новости Беларуси. В эти дни память о подвиге народа в годы Великой Отечественной объединяет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В эти дни память о подвиге народа в годы Великой Отечественной объединяет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии празднования 9 Мая руководство Министерства информации и представители республиканских СМИ почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».
Это стало уже доброй традицией. Мероприятие прошло в рамках празднования 77-й годовщины Дня Победы. Участники церемонии отметили важность сохранения исторической памяти и формирование патриотизма у молодого поколения.
Александр Осенко, генеральный директор СТВ:
Возлагаем цветы на стеле «Минск – город-герой», тем самым отдавая дань памяти героям войны за то, что мы живем в мирной, свободной стране. Мы помним их подвиг и гордимся их подвигами.
Кристина Сущеня, ведущая СТВ:
С каждым годом ветеранов Великой отечественной войны становится все меньше, но мне кажется, наша ключевая задача – это прививать грамотные, правильные ценности подрастающему поколению, рассказывать нашим сестрам, братьям, детям о тех событиях, о которых в свою очередь нам рассказывали свидетели тех страшных событий.
Владимир Перцов: нужно записывать истории ветеранов, чтобы нашим потомкам показывать правду. Читайте здесь.