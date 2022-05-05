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Владимир Перцов: нужно записывать истории ветеранов, чтобы нашим потомкам показывать правду

05 мая 2022 11:12
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Новости Беларуси. В эти дни память о подвиге народа в годы Великой Отечественной объединяет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Перцов: нужно записывать истории ветеранов, чтобы нашим потомкам показывать правду-1

В преддверие празднования 9 Мая руководство Министерства информации и представители республиканских СМИ почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

Владимир Перцов: нужно записывать истории ветеранов, чтобы нашим потомкам показывать правду-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Сейчас огромный труд проделала Генеральная прокуратура, документируя те зверства, которые были в годы Великой Отечественной войны совершены над белорусским народом. Нам с вами, журналистам печатных, электронных СМИ нужно у всех живых свидетелей той войны, у ветеранов, малолетних узников, тех, кто просто помнит ужасы войны, записывать их, записывать эти истории на наши телекамеры, чтобы нашим потомкам показывать правду.  

Гендиректор СТВ о героях войны: «Мы помним их подвиг и гордимся их подвигами». Читайте здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

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