Владимир Перцов: нужно записывать истории ветеранов, чтобы нашим потомкам показывать правду

Новости Беларуси. В эти дни память о подвиге народа в годы Великой Отечественной объединяет белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверие празднования 9 Мая руководство Министерства информации и представители республиканских СМИ почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Сейчас огромный труд проделала Генеральная прокуратура, документируя те зверства, которые были в годы Великой Отечественной войны совершены над белорусским народом. Нам с вами, журналистам печатных, электронных СМИ нужно у всех живых свидетелей той войны, у ветеранов, малолетних узников, тех, кто просто помнит ужасы войны, записывать их, записывать эти истории на наши телекамеры, чтобы нашим потомкам показывать правду.