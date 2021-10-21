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Интересна тема информационной безопасности. Вольфович рассказал, о чём новое соглашение Беларуси и Казахстана

21 октября 2021 18:42
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Новости Беларуси. В Нур-Султане прошли переговоры представителей Советов безопасности Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Интересна тема информационной безопасности. Вольфович рассказал, о чём новое соглашение Беларуси и Казахстана-1

По итогам двухдневных консультаций стороны подписали план сотрудничества на ближайшие два года. В рамках визита представители белорусской делегации также посетили ряд научно-промышленных предприятий Казахстана, где ознакомились с новейшими разработками в области интеллектуальных систем видеоконтроля, анализа и прогнозирования.  

Интересна тема информационной безопасности. Вольфович рассказал, о чём новое соглашение Беларуси и Казахстана-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Достигнуты общее понимание, договоренности. Подписан на два года план сотрудничества советов безопасности Республики Беларусь и Казахстана. Остается только перейти к практической составляющей и реализации намеченных планов. Реализация этих планов позволит, наверное, сделать все для жизни и благосостояния наших народов.  

Интересна тема информационной безопасности. Вольфович рассказал, о чём новое соглашение Беларуси и Казахстана-7

Кроме того, в рамках военно-технической кооперации стороны выразили заинтересованность в разработке межгосударственного соглашения о сотрудничестве в области информационной безопасности.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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