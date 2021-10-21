Интересна тема информационной безопасности. Вольфович рассказал, о чём новое соглашение Беларуси и Казахстана

Новости Беларуси. В Нур-Султане прошли переговоры представителей Советов безопасности Беларуси и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам двухдневных консультаций стороны подписали план сотрудничества на ближайшие два года. В рамках визита представители белорусской делегации также посетили ряд научно-промышленных предприятий Казахстана, где ознакомились с новейшими разработками в области интеллектуальных систем видеоконтроля, анализа и прогнозирования.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Достигнуты общее понимание, договоренности. Подписан на два года план сотрудничества советов безопасности Республики Беларусь и Казахстана. Остается только перейти к практической составляющей и реализации намеченных планов. Реализация этих планов позволит, наверное, сделать все для жизни и благосостояния наших народов.