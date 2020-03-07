В Беларуси вылечен первый пациент, у которого диагностировали коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси вылечили первого пациента с диагнозом коронавирус. Это студент из Ирана (именно он был первым пациентом в нашей стране, у которого диагностировали опасное заболевание), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. «Никаких показаний у меня нет до сих пор». Заражённый студент БНТУ опубликовал обращение По мировым подходам больных коронавирусом выписывают после 14 дней с момента установления диагноза и после двух отрицательных лабораторных тестов. Поэтому студента из Ирана отпустят из больницы только в конце следующей недели.