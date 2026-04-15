Понтонный мост вновь свяжет два берега Западной Двины в Бешенковичах

Понтонный мост длиной более 150 метров, выдерживающий нагрузку около 20 тонн, вновь свяжет два берега Западной Двины в Бешенковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезонная переправа в городском поселке появляется уже 17-й год подряд благодаря военным железнодорожникам. Сработали оперативно и сейчас. К монтажу надежной конструкции приступили, как только нормализовался уровень воды в реке.

Николай Довнар, командир понтонного взвода: В контрольной точке начинается ледоход. Когда начинает сходить лед, открывается вода, мы начинаем наблюдать за этим. И когда погодные условия позволяют, вода перестает замерзать, мы приступаем к его наводке. Конкретно мост в данной конфигурации выдерживает до 20 тонн. Но в зависимости от поставленных задач грузоподъемность его можно увеличить. Здесь он используется в основном для нужд местного населения. И грузоподъемности в 20 тонн ему хватает.

Раиса Генералова, жительница Бешенковичей:

Очень хорошее удобство, хорошо переправляться, хорошо переходить. Можно и ночью, можно и днем в любое время. Хочу сказать огромное спасибо, но хотелось бы, чтобы это было круглый год.

Понтонный мост, удобный как для пешеходов, так и для автомобилистов. С наступлением низких температур воздуха, как правило, это конец ноября, конструкцию уберут на зимовку. Сезонная переправа сокращает путь из пункта А в пункт Б на 50 километров.