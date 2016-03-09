В ближайшие несколько лет к проекту «Электронная школа» подключат всю Беларусь

Новости Беларуси. Вместо тысячи бумажных носителей единая онлайн-платформа. В ближайшие несколько лет к проекту «Электронная школа» подключат всю республику. Об этом сообщили в Министерстве образования Беларуси. Согласно программе по информатизации каждый школьник станет обладателем карты учащегося, которая будет и своеобразным пропуском, и платежной банковской карточкой. А педагоги, в свою очередь, перейдут на электронные журналы и дневники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Для того, чтобы вот так комплексно внедрить все проекты, касающиеся «Электронной школы», во все школы необходимо помимо желания еще и специальное оборудование. Поэтому у нас есть четкая программа по внедрению этого проекта во всех школах республики. Помимо этого у нас есть и специальный проект с Международным банком, который выделил средства на оснащение именно школ в регионах.