8 Марта в Минске: обилие цветов, необычный женский забег и подарки от ГАИ

Новости Беларуси. Как только не поздравляют 8 Марта милых дам мужчины. И все-таки от традиций не уйдешь. Цветы – абсолютный хит продаж. Розы, мимозы, тюльпаны. Уже с самого утра у всех торговых точек небывалый ажиотаж. Продавцы признаются, что 8 Марта – самый кассовый день. Мужчины не скупятся на букеты для любимых.

Цветы для самой обаятельной и привлекательной. Утро женского дня. Мужчины торопятся выбрать букет, способный покорить и удивить. Для Юлии, которая продает цветы, 8 марта – самый настоящий «день труда». За прилавком, не покладая рук, цветочница с 7 утра.

Юлия Мина, продавец цветов:

Сегодня 8 Марта, нас все мужчины поздравляют. Очень все хорошо. Уже штук 500 продали с 8 часов. Настроение весеннее, цветочки весенние, все ярко.

Хит продажи дня сегодняшнего – тюльпаны и розы. Но пенсионерка Ада Алексеевна с цветочной модой не согласна. Вот уже более полувека для нее «вне конкуренции» гвоздики. Такие, о которых в молодости могла только мечтать.

Ада Черкащенко:

Когда мы жили в дивизионах, у меня муж военнослужащий, мы жили в лесах. В том время цветы только лесные были (веточки, листочки). Летом были клумбы. А в такое время у нас ничего не было. Сейчас муж дарит мне гвоздики.

Сегодня реализовались даже самые смелые желания прекрасной «половины». В Минске прошел необычный легкоатлетический забег. Тысяча женщин привычные праздничные «шпильки» сменили на комфортную спортивную обувь. Впереди – пятикилометровая дистанция. На финише – цветы и подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нина Савина, победительница легкоатлетического забега:

Знали, что этот пробег будет, готовились заранее, зарегистрировались. Все классно. С праздником всех, дорогие дамы.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы поздравляем всех женщин, минчанок, гостей столицы с этим прекрасным весенним теплым праздником, желаем всего самого наилучшего, исполнения желаний, мира, добра, благополучия нашим женщинам и их семьям.

Удивляли женщин и минские госавтоинспекторы. Праздничное настроение «дамам за рулем» создавали проверенным мужеским способом – дарили цветы.

Глядя на реакцию автоледи, можно точно догадаться, чего же на самом деле хотят женщины.