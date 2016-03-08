Беловежская пуща переживает нашествие короеда, но вырубка зараженных деревьев запрещена

Новости Беларуси. Беловежская пуща переживает нашествие короеда. Небольшой жучок всего около 5 миллиметров длиной уже не раз становился причиной гибели еловых лесов на больших площадях. Сложная ситуация и на этот раз. Однако вырубка зараженных деревьев в заповедной зоне запрещена.

Василий Филимонов, главный лесничий Национального парка «Беловежская пуща»:

Вот видите, когда он распространяется, есть такие ходы, по ходам и расходится. Если мы откроем, древесина вся обработана. Тут вот мука, все отработано.

Еще несколько месяцев назад эта столетняя ель была вполне здорова. Но за короткое время короед-типограф буквально съел дерево изнутри. Очаг вредителей находится в заповедной части Национального парка «Беловежская пуща», поэтому срубать даже больное дерево здесь строго запрещено. Вот такой мертвый лес, как после бурелома, оставил после себя небольшой жучок на тысяче гектаров ели.

Василий Филимонов, главный лесничий Национального парка «Беловежская пуща»:

Практически все ельники в таком состоянии, они опасные. Короед отработает, они высыхают и через год-два начинается облом в результате ветра.

На одном только стволе может быть до 100 тысяч короедов. Зараженный лес будто шуршит от такого количества насекомых. И подобные вспышки их численности могут приобретать угрожающие масштабы. Потому коварный вредитель всегда под пристальным наблюдением ученых.

Дмитрий Бернадский, старший научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Сейчас последняя вспышка короеда-типографа не является самой крупной, самой массовой. Пожалуй, рекордом для пущи было усыхание ельников в начале 2000-х годов. Тогда ель была поражена на площади 20 тысяч гектар. Треть всех великоковозрастных лесов Беловежской пущи была с усыхающей елью.

В пуще с короедом ведут активную борьбу, но только на территории хозяйственной части. И даже на таких участках парка делают это очень деликатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Филимонов, главный лесничий Национального парка «Беловежская пуща»:

Санитарно-оздоровительные мероприятия – это не значит, что надо чисто рубить деревья. Есть и другие мероприятия: биологические, вывешивание приманок, выкладка ловчих деревьев и выборка свеженаселенных деревьев.

Вырубать ли погибающие деревья или ждать пока короед уничтожит еще тысячи елей – однозначного ответа на этот вопрос пока нет. В любом случае вмешиваться в уникальную экосистему Беловежской пущи специалисты не спешат. Полагают, что здоровые деревья могут и сами справиться с коварным вредителем.