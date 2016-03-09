Олег Руммо, Владимир Пугач, Александр Солодуха и Вадим Девятовский в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Добро пожаловать на программу «Простые вопросы», посвященную празднику 8 Марта. Сегодня у меня будет не один гость, а сразу четыре. Четыре настоящих джентльмена:

- самый известный врач - Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей,

- один из самых известных рок-н-рольщиков - Владимир Пугач, лидер группы «J:MOPC»,

- один из самых известных певцов - Александр Солодуха,

- один из самых известных спортсменов и политиков - Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Я им буду задавать достаточно простые вопросы о женщинах. Простые и одинаковые. А вот ответы будут совершенно разные…

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Можете ли вы сформулировать словосочетание или может быть даже в одном слове: чем мы, мужчины, отличаемся от женщин?

Вы меня даже врасплох застали. Чем мы мужчины отличаемся от женщин? Мужественностью.

Вы наверняка на спортивных аренах встречали большое количество женщин, которые поражали своей физической выносливостью, скоростью, которой бы мог позавидовать любой мужчина. Почему это с ними происходит? В них больше мужественности или это что-то особенное, женское?

Знаете, это уже характер. Мы говорим «мужественность», я бы это охарактеризовал – это мужские поступки. Сила воли – да, её никто не отменял. У женщин порой её может быть и больше, потому что, если проникнуться тем, как я недавно, скажем так, уже ребёночка недавно от своей супруги в подарок получил.

И мы говорим и знаем и от врачей, и от самой супруги, что надо перенести на родах. Даже некоторые специалисты, я видел, по-моему, японские, проводили эксперимент, и мужчине дали возможность испытать примерно вот эту боль, её не каждый выдержал. Насчет силы воли, терпения, мужчины могут ещё и позаимствовать.

Поэтому, конечно, у наших женщин характер. После войны мы знаем, сколько историй, сколько героизма наши женщины перенесли.

И такие примеры, как моя бабушка, которая в пятнадцать лет рисковала жизнью. Она была партизанкой. Мы знаем, что было с теми молодыми людьми, неважно девушка это, которые были пойманы вот при исполнении задания. Их вешали. Моя бабушка не боялась смерти, потому чтобы спасать нашу землю, спасать мир, добро.

Что, по вашему мнению, больше соответствует такому сочетанию, как настоящая любовь? Это какая-то форма безумия, безволия? Это когда человек тает, теряет возможность реально оценивать то, что происходит? Это страстное желание проявлять заботу? Это желание обладать? Что в большей степени соответствует пониманию «настоящая любовь»?

Вот я бы, наверное, назвал слово «преданность». Преданность друг другу, вера в искренние чувства.

Потому что страсть – это очень важно, конечно. Наверное, она всех где-то охватывает. Но за страстью идёт жизнь, идёт быт, уважение друг к другу. И вы знаете, одно другому не будет мешать. Но если ты действительно честен перед своей второй половинкой, через сердце проносишь эти искренние чувства, с тобой всегда будет такое прекрасное чувство, как преданность, нежность, забота.

Мне кажется, что, наверное, в этой драматургической истории взаимоотношений мужчины и женщины определённым «пиком», может быть не самым важным, но очень заметным, является момент, когда мужчина признаётся в любви. Может быть – делает предложение, у кого как получается. Я хотел бы тебя попросить вспомнить то признание в любви или то предложение, которое ты видел в кино, в театре, может быть – прочёл в книге? Что, по-твоему, было самым ярким?

После прочтения Достоевского, где персонаж был Раскольников (помним?), «Преступление и наказание». Там героиня, которая поехала за ним…

На каторгу за ним поехала.

Да, на каторгу. Вот это проявление искреннего чувства любви. Мы помним, что эти ее чувства переломили вот эти его, Родиона, все мучения. И он, наконец, вздохнул наконец-то и избавился от всего этого ада, который его преследовал.

То есть молодой человек, который запутался, за счёт искренней любви той, которую все осуждали, в которую тыкали пальцами, он возвысился. И она его возвысила. Это пик для меня.

Почему мы всегда люби маму больше, чем всех других женщин?

Это не мы придумали, мужчины. Это природа так задумала, что слово «мама» – это самое святое, самое важное. Потому что мама с самого детства вкладывает в нас душу, вкладывает самые нежные чувства. И мы всегда для них будем маленькими детьми, которых они вынашивали на руках. Поэтому это тепло передается нам, когда мы… У меня даже стихи есть на эту тему, о маме.

Вы сами написали?

Да, я пишу стихи.

Прочитайте, пожалуйста.

Смотрю я на мамины руки –

Вижу мозоли и рану.

Сердце застыло от муки,

Боль укрывать я не стану.

Как же так получилось,

Ведь нет их на свете важнее?

С улыбкой я вспоминаю

Радость детских дней

Как сладко я спал в детстве, всё получая

Тепло рук любимых, комфорт и уют,

Как мама с улыбкой со школы встречала

Готовя на кухне наваристый суп.

Я помню – болел, мама ночи не спала

Мой сон стерегла, пот стирая со лба.

Во всём и везде мама мне помогала

Я в жизни не видел столь много тепла.

Столь любящих глаз, неподдельной заботой

Не чувствовал сердца родней и добрей.

Себя не щадя, не боялась работы

И всё для того, чтобы жилось светлей.

Александр Солодуха, певец

Можете ли вы сформулировать словосочетание или может быть даже в одном слове: чем мы, мужчины, отличаемся от женщин?

Мужчина не может без женщины, а женщина – без мужчины, начнём с того. А чем отличается? Физиология и с той, и с другой стороны.

И сильные, и темпераментные, и волевые, и целеустремлённые, достигающие больших вершин и везде, и во всём. И мужчины, и женщины.

Что, по вашему мнению, больше соответствует такому сочетанию, как настоящая любовь? Это какая-то форма безумия, безволия? Это когда человек тает, теряет возможность реально оценивать то, что происходит? Это страстное желание проявлять заботу? Это желание обладать? Что в большей степени соответствует пониманию «настоящая любовь»?

Сходить с ума.

То есть это всегда безумие?

Конечно.

Вы же врач.

Да.

И вы понимаете, что это тогда значит отклонение?

Любовь, наверное, это и есть отклонение.

Мне кажется, что, наверное, в этой драматургической истории взаимоотношений мужчины и женщины определённым «пиком», может быть не самым важным, но очень заметным, является момент, когда мужчина признаётся в любви. Может быть – делает предложение, у кого как получается. Я хотел бы тебя попросить вспомнить то признание в любви или то предложение, которое ты видел в кино, в театре, может быть – прочёл в книге? Что, по-твоему, было самым ярким?

Самое, наверное, яркое, как фильм, так и именно этот эпизод, – это «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Я помню, я на тот момент жил в Москве. Я посмотрел его в кинотеатре «Зарядье», рядышком с гостиницей «Россия».

Я просто, наверное, пол ночи проплакал, у меня было такое состояние… Наверное, 1998 год.

Но там несколько сцен, какая из них?

Именно когда они в близости в первый раз.

Когда она его, фактически, соблазняет?

Да, да.

А можно ли предположить, что в Вашей жизни было что-то похожее?

У меня было очень много необычного (смеётся). Было очень много всего в жизни, если честно, то да. Порой мне кажется, что книгу можно писать. Я иногда сыновьям своим говорю: «Что творил ваш батя в юном возрасте и чуть постарше, это трудно даже объяснить».

Так вот похожая на ту сцену из фильма история была в Вашей жизни?

Да.

Сколько Вам тогда было лет?

39.

Почему мы всегда люби маму больше, чем всех других женщин?

Так, наверное, по природе происходит. Мама нас рождает, благодаря ей мы появляемся на этот свет, приходим в этот мир. Вскормлены грудью матери, молоком. Выращены.

Почему эта женщина всегда будет главнее всех остальных? Из-за того, что она нас кормила?

Да, конечно. Родила и вскормила, вырастила. Наверное, так.

Владимир Пугач, лидер группы «J:Морс»

Можете ли вы сформулировать словосочетание или может быть даже в одном слове: чем мы, мужчины, отличаемся от женщин?

Тем, что мужчина не может жить без женщин, а женщина может.

Что, по вашему мнению, больше соответствует такому сочетанию, как настоящая любовь? Это какая-то форма безумия, безволия? Это когда человек тает, теряет возможность реально оценивать то, что происходит? Это страстное желание проявлять заботу? Это желание обладать? Что в большей степени соответствует пониманию «настоящая любовь»?

Мне кажется, это когда ты прошёл эмоциональный пик, прошёл период, когда ты сходил с ума и терял волю.

И когда осталось тепло, и в отсутствии всех этих эмоциональных всплеском ты всё равно не можешь расстаться с человеком.

Вот это похоже на настоящую любовь.

Мне кажется, что, наверное, в этой драматургической истории взаимоотношений мужчины и женщины определённым «пиком», может быть не самым важным, но очень заметным, является момент, когда мужчина признаётся в любви. Может быть – делает предложение, у кого как получается. Я хотел бы тебя попросить вспомнить то признание в любви или то предложение, которое ты видел в кино, в театре, может быть – прочёл в книге? Что, по-твоему, было самым ярким?

Меня очень тронуло как это произошло в фильме Love Actually, «Реальная любовь» который переводится. Персонаж пришёл к своей возлюбленной, которая была замужем, включил на бумбоксе музыку (помнишь этот момент?) и стал, чтобы никто не слышал его голос, чтобы её не подставить. И стал просто на плакатах показывать, как он к ней относится. Потому что он всегда был другом жениха, всегда её любил и не мог ей об этом сказать.

Она стояла, смотрела, и, в конце концов, заплакала. Это был очень трогательный момент.

Почему мы всегда люби маму больше, чем всех других женщин?

Потому, что мы чувствуем безусловную любовь к себе с самого детства. Это та любовь, которую мы не завоёвывали. А значит, мы расслаблены в отношении того, что мама нас любит. Мы принимаем эту любовь безусловную, и поэтому привязываемся к ней.

Это, пожалуй, чаще всего единственный случай такой любви в жизни. И такую любовь нельзя не ценить.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей

Как врач, может быть, вы ответите на вопрос, с одной стороны простой, с другой – очень сложный. Вы наверняка точно знаете, чем отличается мужчина от женщины?

На ум, почему то, пришло два слова: первое слово – надёжность, а второе слово – это терпение. И я не знаю, относится ли это ко всем женщинам в полной мере. Но вот мой опыт общения, с точки зрения врача, потому что вы сами понимаете, что я имею дело, к сожалению, с человеческими бедами. И говорю, что женщин отличают именно эти качества.

Что, по вашему мнению, больше соответствует такому сочетанию, как настоящая любовь? Это какая-то форма безумия, безволия? Это когда человек тает, теряет возможность реально оценивать то, что происходит? Это страстное желание проявлять заботу? Это желание обладать? Что в большей степени соответствует пониманию «настоящая любовь»?

Оно потому так и называется это чувство, «любовь». Потому что у него огромное количество оттенков, и любовь к конкретному человеку, она отличается обязательно преобладанием какого-либо оттенка, о котором вы сказали. Порой это желание обладать, порой это желание защищать и никого не подпускать. Порой это желание сделать всё для того, чтобы этот человек испытывал радость.

Но в любом случае – какая-то очень сложная химия. Эта химия современной медицине неподвластна. И её очень сложно ассоциировать, поверьте уже мне, как трансплантологу, с каким-то отдельным человеческим органом. Наверное, только с мозгом, и то непонятно, где это всё находится, как оно хранится и как реализуется.

Мне кажется, что, наверное, в этой драматургической истории взаимоотношений мужчины и женщины определённым «пиком», может быть не самым важным, но очень заметным, является момент, когда мужчина признаётся в любви. Может быть – делает предложение, у кого как получается. Я хотел бы тебя попросить вспомнить то признание в любви или то предложение, которое ты видел в кино, в театре, может быть – прочёл в книге? Что, по-твоему, было самым ярким?

Сложно назвать меня по жизни романтической натурой.

Но, без сомнения, то, что приходит мне на ум сейчас, общаясь с Вами, это, конечно, потрясающее произведение «Война и мир», это его потрясающая экранизация.

А их было много. Вы имеете ввиду классическую, Бондарчука?

Да, говорю об этой классической экранизации. И я, без сомнения, имею ввиду Пьера Безухова. Потому что можно признаться в любви галантно, но исходя из моей психологии и физиологии, всё-таки к этому отношусь как какому-то смешанному великому чувству, которое нельзя запрограммировать и как-то галантно воспроизвести. А вот то, как это делал Пьер Безухов, с моей точки зрения было искренне.

Очень смущенно.

Да, настоящим проявлением того, что он чувствовал внутри.

Вы себя немножко сравниваете, наверное, с Пьером Безуховым?

Мы наверняка разные люди с точки зрения официального поведения, потому что я не могу позволить себе многое, что мог позволить российский дворянин, тем более граф, тем более – очень состоятельный человек. И вы знаете, я не могу похвастаться той степенью внутренней свободы, как он.

Потому что я не всегда имею возможность все свои эмоции выдавать, что называется, на-гора, и быть таким в обществе, какой я внутри.

Почему мы всегда люби маму больше, чем всех других женщин?

Вы знаете, есть такая теория, и я где-то с ней согласен: что мужчина всё-таки подспудно ищет в жены человека, который очень был бы похож на его мать. И это не значит, что он внешне должен походить на его мать.

Есть какие-то черты, есть какие-то внутренние связи, которые каждого из нас с мамой связывают по-особому.

И без сомнения, что подспудно в тех женщинах, которые идут с человеком (с мужчиной, потому что женщина, конечно, тоже человек, не менее важный и не менее значимый), которые идут с мужчиной бок о бок в течении его жизни. Если серьёзным образом проанализировать вот эти характеры, в них, без сомнения, будет прочтено то, что он видел в своей маме.