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В ближайшие месяцы запустят производство вакцины. Что произошло в Беларуси с начала пандемии?

28 февраля 2021 11:33
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Новости Беларуси. Ровно год с коронавирусом. В последний день зимы 2020-го в нашей стране был официально подтвержден первый случай заболевания COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Беларусь преодолевает наплыв второй волны инфекции.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 287 306 человек с положительным тестом на COVID-19. Число проведенных исследований приближается к пяти миллионам.

В ближайшие месяцы запустят производство вакцины. Что произошло в Беларуси с начала пандемии?-1

Последним из отечественных достижений стал пробный выпуск первой зарегистрированной в мире вакцины. Вместе с российскими партнерами «Белмедпрепараты» планируют запустить промышленное производство «Спутник V» уже в ближайшие месяцы. Реализовать совместный белорусско-российских проект удалось благодаря договоренностям на высшем уровне. Тема борьбы с коронавирусом не раз поднималась на встречах президентов двух стран.

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В ближайшие месяцы запустят производство вакцины. Что произошло в Беларуси с начала пандемии?-4

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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