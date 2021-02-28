В ближайшие месяцы запустят производство вакцины. Что произошло в Беларуси с начала пандемии?

Новости Беларуси. Ровно год с коронавирусом. В последний день зимы 2020-го в нашей стране был официально подтвержден первый случай заболевания COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Беларусь преодолевает наплыв второй волны инфекции.
Всего с начала пандемии зарегистрированы 287 306 человек с положительным тестом на COVID-19. Число проведенных исследований приближается к пяти миллионам.
Последним из отечественных достижений стал пробный выпуск первой зарегистрированной в мире вакцины. Вместе с российскими партнерами «Белмедпрепараты» планируют запустить промышленное производство «Спутник V» уже в ближайшие месяцы. Реализовать совместный белорусско-российских проект удалось благодаря договоренностям на высшем уровне. Тема борьбы с коронавирусом не раз поднималась на встречах президентов двух стран.
Александр Лукашенко: как бы кто-то не троллил и не бросал камни в огород, российская вакцина самая эффективная