В ближайшие месяцы запустят производство вакцины. Что произошло в Беларуси с начала пандемии?

Новости Беларуси. Ровно год с коронавирусом. В последний день зимы 2020-го в нашей стране был официально подтвержден первый случай заболевания COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас Беларусь преодолевает наплыв второй волны инфекции.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 287 306 человек с положительным тестом на COVID-19. Число проведенных исследований приближается к пяти миллионам.