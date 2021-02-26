Прививку от коронавируса получили более 225 миллионов жителей планеты. Какие страны среди лидеров?

Вакцинацию населения от COVID-19 начали в более чем половине стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку уже получили свыше 225 миллионов жителей планеты. Это значит, что число вакцинированных вдвое превышает число зараженных. Заболевших коронавирусом в мире, по последним данным, свыше 113 миллионов.

В списке лидеров по количеству прививок США, Китай, Великобритания, Индия и Турция, а вот по охвату вакцинацией населения на первом месте Израиль.

Привить население от COVID-19 сейчас наиважнейшая задача. Из-за задержки производства препаратов власти ЕС опасаются, что график кампании прививок будет сорван, а в планах Союза – вакцинировать к лету не менее 70 % взрослого населения сообщества.