Китай собирается переделать мир – что предлагает Компартия? Объяснил политолог

Алексей Дзермант, политолог:

На днях в Китае прошел 15-й Форум мирового социализма, где я имел честь присутствовать. Форум был важным и интересным не только для сторонников социализма и коммунизма. Там были озвучены идеи и смыслы, которые могут повлиять на весь мир.

Общий посыл форума, который сквозил в выступлениях ведущих теоретиков социализма с китайской спецификой – показать текущий курс Си Цзиньпина как символическую преемственность идеям Мао Цзэдуна, обозначить главенство Коммунистической партии Китая над корпорациями и коммерческими группами влияния, крупным капиталом, подчеркнуть идеологический характер власти в Китае.

Очевидно, что данный акцент форума связан с обострением глобальной повестки, регрессом отношений КНР и США. Китай более явно обозначает идейное лидерство КПК на международной арене не только через прагматизм и технологии, но и через экспорт теоретических оценок, китайского марксизма в другие страны через дружественные структуры и силы.