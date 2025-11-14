Китай собирается переделать мир – что предлагает Компартия? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
На днях в Китае прошел 15-й Форум мирового социализма, где я имел честь присутствовать. Форум был важным и интересным не только для сторонников социализма и коммунизма. Там были озвучены идеи и смыслы, которые могут повлиять на весь мир.
Общий посыл форума, который сквозил в выступлениях ведущих теоретиков социализма с китайской спецификой – показать текущий курс Си Цзиньпина как символическую преемственность идеям Мао Цзэдуна, обозначить главенство Коммунистической партии Китая над корпорациями и коммерческими группами влияния, крупным капиталом, подчеркнуть идеологический характер власти в Китае.
Очевидно, что данный акцент форума связан с обострением глобальной повестки, регрессом отношений КНР и США. Китай более явно обозначает идейное лидерство КПК на международной арене не только через прагматизм и технологии, но и через экспорт теоретических оценок, китайского марксизма в другие страны через дружественные структуры и силы.
Алексей Дзермант:
Также в рамках форума китайскими экспертами была озвучена крайне негативная оценка КПК в отношении президента США Дональда Трампа, что обычно нехарактерно для дипломатических мероприятий. Китайцы рассматривают его действия как территориальную агрессию, деглобализацию, государственный терроризм (взрыв «Северных потоков», поддержка Израиля в Газе, атака на Иран, угроза вторжения в Венесуэлу).
В присутствии высшего партийного руководства (членов ЦК КПК) и зарубежных делегаций левых партий были даны оценки деятельности Трампа как неофашизма, в ней видят угрозу неоколониализма для Глобального Юга. Трамп создает угрозу «Одному поясу – одному пути». И этому можно противопоставить только модернизацию дружественных стран по китайскому типу, что означает не только передачу технологий, но и создание более устойчивых общественно-политических систем, дружественных КНР, а также снижение конфликтности через глобальное управление.
Беларусь во время визита Александра Лукашенко на саммит ШОС в Тяньцзине в сентябре этого года поддержала инициативу Китая по глобальному управлению. Суть идеи, озвученной председателем Си Цзиньпином, состоит в том, чтобы совместно со всеми странами создать более справедливую, рациональную систему глобального управления, рука об руку идти по пути к Сообществу единой судьбы человечества.
Подробнее в видео.