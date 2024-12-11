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В Минске представили достижения отечественной отрасли связи за 30 лет

11 декабря 2024 07:42
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Новые решения и современные технологии для абонентов – итоги работы и перспективы развития озвучили в Минсвязи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске представили достижения отечественной отрасли связи за 30 лет-2

О том, как быстро меняется сфера, рассказали в историко-информационном центре. Сегодня операторы не отстают от мировых тенденций и выходят на высочайший уровень – речь о технологии 5G.

В Минске представили достижения отечественной отрасли связи за 30 лет-4

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Мы завершаем, условно говоря, развитие технологий 3G, активно участвуем в развитии 4G и, конечно же, планируем внедрение 5G. Уже готовы нормативные документы, которые будут определять этот путь.

В Минске представили достижения отечественной отрасли связи за 30 лет-6

Алексей Ивашкин, генеральный директор РУП «Белтелеком»:
Мы начали строить активно-пассивные оптоволоконные сети по технологии GPON. И сейчас скорость, которую мы можем предоставить абоненту, это до 500 мегабит в секунду. Мы на этом не останавливаемся. Надеюсь, что в ближайшем скором будущем мы представим тариф, который предоставит 1 гигабит в секунду для абонента.

Новация, которую ждут абоненты Беларуси и России, – отмена роуминга в Союзном государстве. Произойти это должно с начала марта. Еще из анонсов на 2025-й – национальный маркетплейс. Он создается на базе «Белпочты».

# Министерство связи и информатизации Республики Беларусь # Союзное государство # Алексей Ивашкин # Константин Шульган

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