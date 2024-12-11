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В Минсвязи поделились подробностями тарифных планов Союзного государства

11 декабря 2024 07:59
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Беларусь и Россия взаимно отменяют роуминг. Комфортные тарифы для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства будут доступны абонентам с марта 2025 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема решения вопроса уже утверждена профильными министерствами двух стран. Сейчас все мобильные операторы разрабатывают новые тарифные планы. Основная задача, поставленная главами государств, – комфорт и одинаковые условия для пользователей в рамках Союзного государства.

В Минсвязи поделились подробностями тарифных планов Союзного государства-2

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Он включает, помимо прежнего, где было 40 минут входящих бесплатных, сейчас это не менее 150. Плюс для того, чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно, мы добавили туда еще не менее 150 исходящих минут. Здесь только надо сделать оговорку. При наличии в вашем тарифном плане с оператором вот этих минут.

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# Министерство связи и информатизации Республики Беларусь # Союзное государство

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