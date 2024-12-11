В Минсвязи поделились подробностями тарифных планов Союзного государства

Беларусь и Россия взаимно отменяют роуминг. Комфортные тарифы для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства будут доступны абонентам с марта 2025 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема решения вопроса уже утверждена профильными министерствами двух стран. Сейчас все мобильные операторы разрабатывают новые тарифные планы. Основная задача, поставленная главами государств, – комфорт и одинаковые условия для пользователей в рамках Союзного государства.