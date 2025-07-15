Лукашенко: Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с КНР

Александр Лукашенко встретился с Гун Цихуаном, ректором Пекинского университета. Это одна из крупнейших и наиболее авторитетных в мире образовательных и научных площадок. А учитывая количество иностранных студентов, это самый интернациональный вуз в Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научные компетенции всегда были объектом внимания. Их берегут даже сейчас, в эпоху глобальной коммуникации. Прорывные знания – это залог технологического успеха, а значит, доминирования на мировом рынке. Поэтому сотрудничество в научных областях, как зеркало, отражает политическую волю руководства государства и близкие межгосударственные отношения.

Тайн и секретов у нас от Китая нет! Лукашенко встретился с ректором Пекинского университета.

Вот так мировой лидер встречал своего коллегу Александра Лукашенко. Результат таких теплых, читай, семейных встреч – активизация сотрудничества. Одно из направлений – образовательная среда. Как продолжение договоренностей между лидерами сегодня во Дворце Независимости ректор Пекинского университета в компании с руководителем ведущего вуза Беларуси.

Гун Цихуан, ректор Пекинского университета (Китай):

Это мой первый визит в Минск. У меня ощущение, что это гармоничный, мирный город, где люди очень счастливые. Мы хорошие партнеры, хорошие друзья. Ваше высокое руководство и Си Цзиньпин ведет нас к углубленному сотрудничеству, всепогодному стратегическому партнерству. И мы, как Пекинский университет, активно принимаем участие во всех мероприятиях.

Пекинский университет – крупнейшее и важнейшее высшее учебное заведение Китая. Ему почти 130 лет, а в университете обучаются около 50 тысяч студентов. Это как население белорусского Кобрина. 3 тысячи студентов вуза – это иностранцы. Но именно талантам из Беларуси в Пекинском университете созданы беспрецедентные условия. Специальная программа по углубленному изучению дисциплин, связанных с биотехнологиями.