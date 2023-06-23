Оставили город и перебрались в деревню. Семья из Минска решила круто изменить свою жизнь и ни о чём не жалеет

Новости Беларуси. Когда хобби становится делом жизни. Минчанка Оксана Песецкая вместе с семьей три года назад перебралась из столицы в деревню. Занялась сельским хозяйством. Разводит англо-нубийских коз и производит различные виды сыров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Секретами своего молочного бизнеса она поделилась с нашим корреспондентом Марией Царикевич.

Оксана Песецкая вместе с семьей три года назад решила перебраться из столицы на малую родину. Выбор пал на деревню Яловка Узденского района. Здесь остался родительский дом. Если в городе работала в сфере торговли, то на селе решила организовать что-то свое. Так обзавелись хозяйством, появились козы, причем чистокровные – англо-нубийские.

Оксана Песецкая:

Три года мы ездили туда-сюда, потом, как я родила, мы уже совсем осели. То есть мы взяли козу, потом еще одну, и пошло. Потом поняли, что мало, давай попробуем корову. Попробовали корову, я поняла, что мало. И вот сейчас у нас родилась одна – сами принимали роды – нам понравилось. И сказали: только корову. Еще будем брать.