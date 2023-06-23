Прямой эфир

«Мы всегда чтим память». В Марьиной Горке состоялся митинг, посвящённый Дню памяти жертв Великой Отечественной

23 июня 2023 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ничто не забыто. В Марьиной Горке состоялся масштабный митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы всегда чтим память». В Марьиной Горке состоялся митинг, посвящённый Дню памяти жертв Великой Отечественной-1

На Аллее воинской славы собрались представители общественных организаций, трудовые коллективы, администрация района и молодежь. К центральному монументу возложили алые цветы, а после все присоединились к Всебелорусской минуте молчания, отдав дань памяти всем тем, кто стал на защиту Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

«Мы всегда чтим память». В Марьиной Горке состоялся митинг, посвящённый Дню памяти жертв Великой Отечественной-4

Валерия Шахматова, учащаяся средней школы № 4:
Для нас, участников организации пионерской, это действительно знаменательный день. Мы всегда в великие праздники стоим на Вахте памяти, мы всегда чтим память павших. Навещаем ветеранов, помогаем им всячески.

«Мы всегда чтим память». В Марьиной Горке состоялся митинг, посвящённый Дню памяти жертв Великой Отечественной-7

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прекрасно видим, что сегодня происходит в мире, вокруг нас. Пытаются переписать историю, принизить значимость Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Безусловно, подрастающее поколение, молодежь, которая в том числе стояла здесь, в строю, они должны это знать, они должны это видеть, они должны это слышать, они должны это помнить, потому что за ними будущее нашей страны.

«Мы всегда чтим память». В Марьиной Горке состоялся митинг, посвящённый Дню памяти жертв Великой Отечественной-10

22 июня во всех районах Минской области прошли митинги-реквиемы. В них приняли участие десятки тысяч человек.

# Великая Отечественная война # общество # Олег Белоконев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оставили город и перебрались в деревню. Семья из Минска решила круто изменить свою жизнь и ни о чём не жалеет
23 июня 2023 15:12

Оставили город и перебрались в деревню. Семья из Минска решила круто изменить свою жизнь и ни о чём не жалеет

Почему белорусская армия напрямую не участвует в СВО? Рассказал Андрей Лазуткин
23 июня 2023 15:01

Почему белорусская армия напрямую не участвует в СВО? Рассказал Андрей Лазуткин

Патриотический марафон БРСМ открыли «Народной зарядкой» – участвовали 3,5 тысячи человек
23 июня 2023 14:32

Патриотический марафон БРСМ открыли «Народной зарядкой» – участвовали 3,5 тысячи человек