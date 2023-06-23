«Мы всегда чтим память». В Марьиной Горке состоялся митинг, посвящённый Дню памяти жертв Великой Отечественной

Новости Беларуси. Ничто не забыто. В Марьиной Горке состоялся масштабный митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ничто не забыто. В Марьиной Горке состоялся масштабный митинг, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На Аллее воинской славы собрались представители общественных организаций, трудовые коллективы, администрация района и молодежь. К центральному монументу возложили алые цветы, а после все присоединились к Всебелорусской минуте молчания, отдав дань памяти всем тем, кто стал на защиту Родины в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Валерия Шахматова, учащаяся средней школы № 4:
Для нас, участников организации пионерской, это действительно знаменательный день. Мы всегда в великие праздники стоим на Вахте памяти, мы всегда чтим память павших. Навещаем ветеранов, помогаем им всячески.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прекрасно видим, что сегодня происходит в мире, вокруг нас. Пытаются переписать историю, принизить значимость Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Безусловно, подрастающее поколение, молодежь, которая в том числе стояла здесь, в строю, они должны это знать, они должны это видеть, они должны это слышать, они должны это помнить, потому что за ними будущее нашей страны.
22 июня во всех районах Минской области прошли митинги-реквиемы. В них приняли участие десятки тысяч человек.