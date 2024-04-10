В БГПУ распределили 120 выпускников факультета дошкольного образования

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка провел распределение выпускников факультета дошкольного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он один из самых крупных в вузе.

Из 120 будущих молодых специалистов, которые пополнят ряды педагогов, 16 отправятся работать в Минскую область. Университет плотно сотрудничает с учебными заведениями, где студенты проходят практику во время учебы. Как результат, более 100 студентов имеют персональные запросы на распределение.

Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка: Учреждения дошкольного образования столицы, Минской области и других регионов получат уже квалифицированных, состоявшихся специалистов. И мы надеемся, что девчата будут работать очень достойно, чтобы обеспечить образование и воспитание подрастающего поколения – наших самых младших деток.

Быть достойным наставником – мечта многих из детства. Минский педуниверситет – ведущий вуз этого профиля, который открывает двери в уважаемую многими профессию. Ее выбирают по зову сердца.

Ангелина Сильванович, студентка БГПУ: Я выбирала, к чему лежит у меня душа, очень хотела работать воспитателем. Уже давно определилась, я очень люблю детей. И я не вижу себя в другой профессии, кроме этой.

Ирина Латыник, студентка БГПУ:

Меня переполняют эмоции. Как радостные, так и волнительные, все-таки я поеду далеко от дома, но это будет интересный опыт… Немножко волнительно.

Всего в 2024 году Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка выпустит 740 молодых специалистов.