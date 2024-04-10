С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным?

С чего начинался наш автомобиль?
С чего начинался наш автомобиль?
На другие европейские марки в каждом гараже есть запчасти. А наш автомобиль являлся какой-то экзотикой.
И как он стал по-настоящему народным?
Потому что такой автомобиль есть у брата, свата, друга.
Как машину с китайским характером сделать белорусской?
Наши белорусские умелые ручки решат этот вопрос.
И почему производство под Жодино – часть мировой истории.
Над китайским автомобилем работает половина Европы, не считая Азии.
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