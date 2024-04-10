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С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным?

10 апреля 2024 10:53
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С чего начинался наш автомобиль?

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным?-1

На другие европейские марки в каждом гараже есть запчасти. А наш автомобиль являлся какой-то экзотикой.

И как он стал по-настоящему народным?

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным?-4

Потому что такой автомобиль есть у брата, свата, друга.

Как машину с китайским характером сделать белорусской?

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным?-7

Наши белорусские умелые ручки решат этот вопрос.

И почему производство под Жодино – часть мировой истории.

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным?-10

Над китайским автомобилем работает половина Европы, не считая Азии.

С чего начинался белорусский легковой автомобиль и как наш бренд стал по-настоящему народным?-13

Проект «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ! Смотрите 11 апреля в 19:00 новую серию «Легковой автомобиль».

# Автомобилестроение в Беларуси # общество

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