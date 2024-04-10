В Беларуси планируют ввести особый порядок перехода ИП в юрлицо

Пресечение актов международного терроризма – это один из важнейших элементов поддержания международного мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития, сохранения суверенитета и территориальной целостности государств. Об этом говорится в заявлении, которое принял 10 апреля Совет Республики седьмого созыва на заключительном заседании сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же сенаторы одобрили законопроект о предпринимательской деятельности. Новации предусматривают упорядочение системы работы малого и среднего предпринимательства. Также планируется введение особого порядка перехода ИП в коммерческую организацию. Что называется, день в день.