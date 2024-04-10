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В Беларуси отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений – МВД

10 апреля 2024 10:53
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С начала года в Беларуси выявлено и пресечено семь каналов поставки наркотиков, ликвидированы три подпольные лаборатории, 42 помещения, где выращивались запрещенные растения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений – МВД-1

Из оборота изъято более 50 килограммов психотропных веществ. Пресечена деятельность 11 интернет-магазинов. Как сообщили в МВД, в целом отмечается снижение количества наркопреступлений. Это результат целенаправленной комплексной работы.

В Беларуси отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений – МВД-4

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника ГУНиПТЛ КМ МВД Беларуси:
Отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений. К слову, положительная тенденция наблюдалась и в прошлом году. В первом квартале зарегистрировано около тысячи таких злодеяний, что на 14 % меньше, чем в январе-марте 2023 года. В оперативных сводках стали реже фигурировать несовершеннолетние.

В Беларуси отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений – МВД-7

В настоящее время в Беларуси проводится комплекс мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. Принимаются дополнительные меры по установлению сбытчиков, усилен контроль за зависимыми лицами, активизирована профилактическая работа среди старшеклассников, студентов и учащихся колледжей.

# Наркотики # общество # Андрей Кудрицкий

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