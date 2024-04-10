В Беларуси отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений – МВД

С начала года в Беларуси выявлено и пресечено семь каналов поставки наркотиков, ликвидированы три подпольные лаборатории, 42 помещения, где выращивались запрещенные растения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из оборота изъято более 50 килограммов психотропных веществ. Пресечена деятельность 11 интернет-магазинов. Как сообщили в МВД, в целом отмечается снижение количества наркопреступлений. Это результат целенаправленной комплексной работы.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника ГУНиПТЛ КМ МВД Беларуси:

Отмечается снижение количества регистрируемых наркопреступлений. К слову, положительная тенденция наблюдалась и в прошлом году. В первом квартале зарегистрировано около тысячи таких злодеяний, что на 14 % меньше, чем в январе-марте 2023 года. В оперативных сводках стали реже фигурировать несовершеннолетние.