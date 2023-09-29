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В БГМК прошли учения с руководящим составом медицинской службы гражданской обороны

29 сентября 2023 16:26
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Новости Беларуси. Отработать действия в случае ЧС. В Белорусском государственном медицинском колледже прошли учения с руководящим составом медицинской службы гражданской обороны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В БГМК прошли учения с руководящим составом медицинской службы гражданской обороны-1

В мероприятии были задействованы порядка 30 учащихся. По легенде, на заводе произошел взрыв, пострадало 50 человек. Медицинские отряды должны были оперативно оказать необходимую помощь. Главная цель учений – проверить работоспособность системы оповещения и связи, своевременность прибытия руководящего состава службы гражданской обороны, а также совершенствование теоретических и практических навыков.

В БГМК прошли учения с руководящим составом медицинской службы гражданской обороны-4

Николай Тукало, врач-методист центра экстренной медицинской помощи:
Учения прошли, как всегда, как и всякие учения. В ходе учений появляются вопросы, люди задают вопросы. Где-то часть решается вопросов, какие-то – требуют дальнейшей проработки. В целом оценка по учению хорошая.

В БГМК прошли учения с руководящим составом медицинской службы гражданской обороны-7

Такие учения проводят с целью оценки готовности служб к выполнению задач в реальных условиях. Отметим, что периодичность их проведения – раз в шесть лет.

# Медицина # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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