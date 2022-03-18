«Большие знания остаются». Школьники теперь могут присоединиться к деятельности солигорской поисковой группы

В группу входят около 10 опытных исследователей из разных районов Минской области. Они регулярно проводят поисковую и научную работу. Встречаются с детьми. И вместе трудятся над проектами. Специально для ребят подготовлены экскурсы в историю, тематические выставки. Большая работа ведется с архивами, в том числе зарубежными.

Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:

Приходят школьники, учащиеся, дети. Когда им начинаешь открывать книги, начинаешь показывать это все на картинках, а когда еще открываешь витрины, что называется, музей не за стеклом, когда они трогают это все руками (а это разрешают нам сделать наши же реконструкторы, с которыми мы сотрудничаем), у них очень большие знания остаются после таких посещений и очень большой интерес к истории.