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«Большие знания остаются». Школьники теперь могут присоединиться к деятельности солигорской поисковой группы

18 марта 2022 15:11
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Новости Беларуси. Школьники Солигорского района теперь могут участвовать в работе поисковой группы имени Василия Захаровича Коржа. Это Герой Советского Союза, командир партизанского отряда, который действовал в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Большие знания остаются». Школьники теперь могут присоединиться к деятельности солигорской поисковой группы-1

В группу входят около 10 опытных исследователей из разных районов Минской области. Они регулярно проводят поисковую и научную работу. Встречаются с детьми. И вместе трудятся над проектами. Специально для ребят подготовлены экскурсы в историю, тематические выставки. Большая работа ведется с архивами, в том числе зарубежными.

«Большие знания остаются». Школьники теперь могут присоединиться к деятельности солигорской поисковой группы-4

Виталий Иванов, директор Солигорского краеведческого музея:
Приходят школьники, учащиеся, дети. Когда им начинаешь открывать книги, начинаешь показывать это все на картинках, а когда еще открываешь витрины, что называется, музей не за стеклом, когда они трогают это все руками (а это разрешают нам сделать наши же реконструкторы, с которыми мы сотрудничаем), у них очень большие знания остаются после таких посещений и очень большой интерес к истории.

«Большие знания остаются». Школьники теперь могут присоединиться к деятельности солигорской поисковой группы-7

Екатерина Цивилько, помощник прокурора Солигорского района:
В рамках патриотического воспитания молодежи Солигорским государственным краеведческим музеем совместно с прокуратурой Солигорского района проводятся мероприятия по обмену документов, по участию и приглашению ученических коллективов средних школ и учреждений образования в заседаниях клуба.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Виталий Иванов # Екатерина Цивилько # Фотофакт

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