Ученики 1, 2 курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Новости Беларуси. Учащиеся первых – вторых курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Учащиеся первых – вторых курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такую инициативу поддержали на 33-й очередной сессии Мингорсовета. До этого таким правом могли пользоваться школьники и учащиеся профессионально-технических учреждений образования. Теперь эта форма соцподдержки распространяется на всех детей до 16 лет. Изменения коснутся и организации питания.
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Пользуются дотациями учащиеся, которые проживают в Минске и Минской области, но в Минске также обучаются в учреждениях образования 319 детей, которые зарегистрированы в других областных центрах и областях. Поэтому мы принимаем решение – по месту обучения детей они будут получать эти доплаты к школьному питанию.
Александр Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Необходимость обусловлена тем, что это ребята, которые как раз таки окончили 9 классов и пошли обучаться дальше в соответствующие учреждения образования. С учетом общей практики, которая существует, у нас все школьники с 1 по 11 класс пользуются такой государственной дотацией в части бесплатного проезда в общественном транспорте. Поэтому мы рассматриваем возможность и других учреждений образования применительно для использования этого государственного подхода.