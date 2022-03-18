Ученики 1, 2 курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Новости Беларуси. Учащиеся первых – вторых курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такую инициативу поддержали на 33-й очередной сессии Мингорсовета. До этого таким правом могли пользоваться школьники и учащиеся профессионально-технических учреждений образования. Теперь эта форма соцподдержки распространяется на всех детей до 16 лет. Изменения коснутся и организации питания.

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Пользуются дотациями учащиеся, которые проживают в Минске и Минской области, но в Минске также обучаются в учреждениях образования 319 детей, которые зарегистрированы в других областных центрах и областях. Поэтому мы принимаем решение – по месту обучения детей они будут получать эти доплаты к школьному питанию.