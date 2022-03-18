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Ученики 1, 2 курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

18 марта 2022 15:04
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Новости Беларуси. Учащиеся первых – вторых курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ученики 1, 2 курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте-1

Такую инициативу поддержали на 33-й очередной сессии Мингорсовета. До этого таким правом могли пользоваться школьники и учащиеся профессионально-технических учреждений образования. Теперь эта форма соцподдержки распространяется на всех детей до 16 лет. Изменения коснутся и организации питания.

Ученики 1, 2 курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Пользуются дотациями учащиеся, которые проживают в Минске и Минской области, но в Минске также обучаются в учреждениях образования 319 детей, которые зарегистрированы в других областных центрах и областях. Поэтому мы принимаем решение – по месту обучения детей они будут получать эти доплаты к школьному питанию.

Ученики 1, 2 курсов средних специальных учебных заведений смогут бесплатно ездить в общественном транспорте-7

Александр Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Необходимость обусловлена тем, что это ребята, которые как раз таки окончили 9 классов и пошли обучаться дальше в соответствующие учреждения образования. С учетом общей практики, которая существует, у нас все школьники с 1 по 11 класс пользуются такой государственной дотацией в части бесплатного проезда в общественном транспорте. Поэтому мы рассматриваем возможность и других учреждений образования применительно для использования этого государственного подхода.

# Общественный транспорт # общество # Наталья Проскурова # Александр Бугров # Фотофакт

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