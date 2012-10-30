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В Березинском районе появилась первая школьная бизнес-компания

30 октября 2012 13:41
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Новости Беларуси. В Березинском районе появилась первая бизнес-компания. Создана она на базе «Гореницкого учебно-педагогического комплекса». Тамошние школьники занимаются огородничеством и производят сувенирную продукцию. И подсчитывают уже свою первую зарплату – около десяти миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьные бизнес-компании в 2012 году появятся во всех районах Минской области. Пока что в области работают всего несколько таких объединений. Здесь школьники осваивают азы предпринимательства, учатся составлять бизнес-планы, реализовывать свои идеи и зарабатывать.

# общество # Бизнес в Беларуси

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