В Березинском районе появилась первая школьная бизнес-компания

Новости Беларуси. В Березинском районе появилась первая бизнес-компания. Создана она на базе «Гореницкого учебно-педагогического комплекса». Тамошние школьники занимаются огородничеством и производят сувенирную продукцию. И подсчитывают уже свою первую зарплату – около десяти миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьные бизнес-компании в 2012 году появятся во всех районах Минской области. Пока что в области работают всего несколько таких объединений. Здесь школьники осваивают азы предпринимательства, учатся составлять бизнес-планы, реализовывать свои идеи и зарабатывать.